Книги Абая переданы в фонд Королевской библиотеки Бельгии
По случаю Дня Абая Посольство Казахстана в Бельгии передало в фонд крупнейшей в Бельгии Королевской библиотеки сборники «Слов назидания» великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя Абая Кунанбаева на французском языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Бельгийской стороне была также представлена информация о жизни основоположника казахской письменной литературы Абая и его ценностях, которые схожи с ценностями знаменитого бельгийского поэта Гидо Гезелля.
Для большего охвата читательской аудитории «Слова назидания» на французском языке были также переданы в дар муниципальным библиотекам и школам Брюсселя.
Королевская библиотека Бельгии была основана в 1837 году и является самой большой библиотекой в стране. Коллекция библиотеки насчитывает более 6 млн томов, расположенных на 17 этажах.