Книжная выставка в честь 110-летия Ильяса Есенберлина открылась в Алматы

Фото: МКИ

В Национальной библиотеке РК открылась книжная выставка «Ұлттық рухтың шырағы», посвященная 110-летию известного казахского писателя Ильяса Есенберлина, сообщает Kazpravda.kz

По информации МКИ, цель выставки – знакомство и популяризация творческой деятельности Ильяса Есенберлина, привлечение внимания читателей к личности писателя, внесшего весомый вклад в развитие казахской литературы.

В экспозиции представлены более 200 изданий из фонда Нацбиблиотеки, в том числе 150 книг и 50 журналов. Выставка состоит из трех разделов.

Первый раздел «Ұлы даланың даңқты ұлы» отражает материалы о жизни и деятельности писателя: энциклопедии, библиографические справочники и литература.

Второй раздел «Тарихи роман табиғаты» знакомит читателей с известными произведениями Ильяса Есенберлина.

Среди них собрание сочинений в 10-ти томах, «Сұлтан», «Айша», «Адамгершілік жыры», «Ғашықтар», трилогии «Көшпенділер».

В третьем разделе «Халық жүрегіндегі қаламгер» представлены воспоминания известных писателей Казахстана и труды литературоведов о творчестве И. Есенберлина.

Выставка продлится до 3 апреля 2025 года.