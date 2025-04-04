С приходом весны приходит время позаботиться о безопасности на дорогах, а одна из важнейших задач — это своевременная замена зимней резины на летнюю. Но когда же настает оптимальный момент для этого, и как правильно ухаживать за шинами? В своем материале корреспондент Kazpravda.kz поделится полезными рекомендациями, которые помогут продлить срок службы покрышек и обезопасить себя и своих близких на дороге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Когда менять зимнюю резину?

Зимние шины предназначены для использования при температуре ниже +7°C. Когда среднесуточная температура стабильно поднимается выше этой отметки, эффективность зимних шин снижается. Это увеличивает тормозной путь, что на скользких дорогах может привести к аварийным ситуациям. В Казахстане оптимальное время для замены зимней резины на летнюю — конец марта или начало апреля, когда погода становится более предсказуемой.

Следите за глубиной протектора

Замену шин стоит делать не только по сезону, но и в зависимости от состояния резины. Зимняя резина должна иметь глубину протектора не менее 4 мм. Если после сезона остаток протектора меньше этого значения, то стоит подумать о приобретении новых шин к следующей зиме. Тонкая резина теряет сцепление с дорогой и не обеспечивает должную безопасность в сложных погодных условиях.

Как правильно хранить шины?

Перед тем как убрать зимние шины на хранение, важно тщательно их очистить и просушить. Это поможет избежать накопления грязи и влаги, которые могут повлиять на их состояние. Шины стоит хранить в прохладном, сухом месте, подальше от прямых солнечных лучей, так как ультрафиолет и высокая температура могут повредить резину.

Если шины хранятся без дисков, их лучше складывать горизонтально в штабель, перекладывая слои картоном или тканью. Если шины находятся на дисках, их можно хранить вертикально, но не забывайте периодически «поворачивать» их, чтобы избежать деформации.

Проверяйте давление в шинах

Перед установкой шин на автомобиле всегда проверяйте давление. Даже если шины были правильно сохранены, перепады температуры могут вызвать изменения давления. Регулярная проверка и настройка давления (желательно каждые две недели или перед длительными поездками) поможет не только улучшить сцепление с дорогой, но и сэкономить топливо.

Ориентируйтесь на погоду

В регионах с ранней и теплой весной можно заменить зимние шины раньше, но всегда оценивайте риск внезапных ночных заморозков, когда дорога может стать скользкой. Безопасность на дороге всегда должна быть приоритетом, даже если весна на носу.

Дополнительные лайфхаки для водителей

Используйте чехлы для шин: Они защищают от пыли, влаги и грязи, продлевая срок службы покрышек.

Ставьте метки на шины: Пометив положение шин на автомобиле (передняя левая/правая и задняя левая/правая), вы сможете в следующем сезоне поменять их местами «крест-накрест» для равномерного износа.

Балансировка и развал-схождение: Регулярная балансировка колес и проверка развала-схождения помогут избежать лишнего износа резины и улучшат стабильность автомобиля на дороге.

Проверьте дату выпуска шин: На каждой покрышке есть отметка с датой производства. Рекомендуется использовать шины не старше 5-6 лет, так как со временем они теряют эластичность, что может повлиять на их работу, даже при хорошем протекторе.

Своевременная замена зимних шин на летние и уход за ними — залог вашей безопасности на дороге. Не забывайте следить за состоянием резины, правильно ее хранить и регулировать давление. Позаботьтесь о своем автомобиле, и он обязательно прослужит вам долго и верно, а каждая поездка будет комфортной и безопасной.