Казахстан всегда славился рыбными запасами. И в первую очередь Атырауская область, где во времена Советского Союза располагались полноценная рыболовецкая флотилия и один из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов. К слову, по итогам 1930 года Гурьевский район (ныне Атырауская область) занял первое место в Союзе по вылову рыбы, дав стране шесть с половиной миллионов пудов ценной продукции.

В то время продукцию Гурьевского рыбокомбината жители области и города имели возможность свободно купить в специализированном магазине. Старожилы помнят консервированные банки с пловом из осетра, молоки осетровых рыб, котлеты, обжаренные в томатном соусе, из частика. Всего и не перечесть, только консервов продавалось свыше 20 наименований.

А еще производилось до 100 наименований рыбной продукции в ассортименте. Это охлажденная и мороженая рыба осетровых и частиковых пород, копчено-вяленая продукция, балычные изделия, икра зернистая, филе и фарши. Покупателям предлагались рыбоовощные салаты, рыбные рулеты, колбасы... Трудно даже поверить, что все это когда-то было у нас.

Сегодня прилавки магазинов не балуют таким ассортиментом. Да и объем рыбных запасов в Урало-Каспийском бассейне сегодня уже не тот. С начала нынешнего года в Атырауской области выловлено около 6,7 тыс. тонн рыбы. Около трех тысяч тонн, включая рыбную продукцию, отправлено на экспорт. Это чуть больше, чем в прошлом году, но, конечно же, значительно меньше, чем десять лет назад.

Рыбаки рады и этим объемам. На сегодняшний день для осуществления промышленного рыболовства в регионе за 18 субъектами рыбного хозяйства закреп­лен 31 участок.

Что же может влиять на уловы? По словам руководителя отдела аквакультуры и промыслового рыболовства управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Бекзата Сарсенгали, большое влияние на уменьшение рыбных запасов оказало существенное снижение уровня Каспийского моря и реки Урал в 2019–2022 годах.

Для возрождения рыбной отрасли в регионе делается немало. В данное время в устьях рек ведутся дноуглубительные работы.

В нынешнем году акимат Курмангазинского района в связи с ухудшением гидрологической ситуации объявил чрезвычайное положение. Мелеют и пересыхают реки Кигач и Шарон, их каналы и участки, впадающие в Каспий. Планируется расчис­тить рыбоходы данных водоемов, а также Жаркосинский и Ганюшкинский каналы, ведущие в море. Не только для того, чтобы рыба заходила, а еще для водности в целом.

Значительную помощь оказывает государство. В частности, уделяется большое внимание выращиванию рыб в естественных и искусственных водоемах. Производственными кооперативами ведется работа по развитию товарного рыбоводства, ими год за годом осваивается аквакультура.

По данным местных исполнительных органов, на сегодняшний день в регионе функционируют пять рыбоводных субъектов, которыми произведено около 380 тонн товарной рыбы и 1 120 кило черной икры.

В ближайшее время намечается запус­тить современный рыбохозяйственный комплекс. Предприятие будет выращивать морского сибаса в бассейнах с замкнутым водообеспечением. Проектная мощность комплекса – 80 тонн рыбы и 15 млн мальков осетра в год. Кроме того, планируется финансирование строительства еще двух заводов по выращиванию осетровых видов рыбы общей стоимостью 4 млрд тенге.

На что могут рассчитывать предприниматели, занимающиеся выращиванием товарной рыбы? Государство поддерживает бизнес, занимающийся аквакультурой, выделяя субсидии по возмещению 50% расходов на корма, приобретение маточного стада, ветеринарных препаратов. Кроме того, имеются инвестиционные субсидии. За последние три года на стимулирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры, а также племенного рыбоводства из местного бюджета было выделено свыше 83 млн тенге.

Помимо частного бизнеса, занимающегося выращиванием мальков, в Атырау работает государственное предприятие – Атырауский осетровый завод. В этом году завод выпустил в реку Урал 5 млн мальков. План выполнен в полном объеме.

Как рассказал руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбек Гайсин, в прошлом году было выпущено чуть более 1 млн мальков. Причиной стал дефицит маточной рыбы.