Драма «№37» театра ŞAM, успешно перешедшая с театральных подмостков на киноэкран, стала ярким примером того, как сила эмоционального повествования не знает форматов, делится впечатлениями после просмотра корреспондент Kazpravda.kz

Кадры из фильма:.kinopoisk.ru

Новая картина, которая основана на пьесе азербайджанского драматурга Исмаила Имана «Сады Астары», переносит универсальные темы человеческой природы, памяти и боли в контекст современных казахстанских реалий.

Фильм «№37» ломает стереотипы традиционной драмы, режиссер Жандос Айбасов фокусируется на исследовании посттравматических состояний и хрупкости семейных уз, мастерски переплетая темы правды, лжи и взаимного непонимания. Здесь он соединяет театральную основу с языком кино и сохраняет эмоциональную насыщенность и камерность оригинального спектакля благодаря сильным диалогам и крупным планам.

Итак, сюжет фильма разворачивается вокруг судьбы Расула, которому пятнадцать лет назад приписали гибель под номером 37 в результате взрыва в метро. Его семья оплакивала утрату и пыталась жить дальше: жена вышла замуж за его брата Асана, мать тяжело заболела. Но спустя время Расул неожиданно возвращается живым и невредимым, нарушая хрупкий мир, который семья выстраивала долгие годы. Этот поворот событий выворачивает наружу скрытые тайны и оживляет болезненные раны прошлого.

Однако возвращение главного героя, которого все считали погибшим, не приносит облегчения. Вместо долгожданного мира и примирения, оно лишь обостряет старые конфликты, вскрывает раны и усиливает напряжение между близкими людьми. Это не просто сюжетообразующий поворот, а символ того, как прошлое способно оживать и влиять на настоящее, превращая его в поле битвы с собственными демонами.

Возвращение из небытия

Потеря сына, брата, мужа в лице Расула стала для семьи непосильной ношей, превратив дом из уютного гнезда в тюрьму воспоминаний и страданий. Каждый член семьи замкнулся в своем горе. Среди них заболевшая мать, которая до конца не верила в гибель сына.

Отец, погруженный в затяжную депрессию, терзается чувством вины за неспособность защитить семью, и ежегодно как общественный активист посещает вечера памяти. Бывшая жена и брат не могут простить за его долгую и необъяснимую отстраненность.

Сам Расул осознает, что его возвращение лишь углубляет раны, которые он отчаянно пытался обойти стороной. Только лишь встреча Расула-старшего с его племянником-тезкой становится одним из самых трогательных и ключевых моментов фильма.

Глядя на юного Расула, герой видит словно свое отражение в молодости. Это сопоставление прошлого и настоящего служит мощным напоминанием о том, как глубокие семейные травмы могут передаваться из поколения в поколение.

Кроме того, в этой истории присуствует потерянный чемодан, заброшенный дом на берегу Балхаша, и ощущение совсем иного течения времени. Версии о длительном отсутствии главного героя варьируются: от потери памяти до версии о ликвидаторах, которые устраняют ненужных свидетелей.

Оказывается, Расул не просто исчез — он бежал, не выдержав давления ожиданий и вины в поисках душевного спокойствия. Его возвращение становится катализатором, заставляющим каждого члена семьи столкнуться с собственными страхами и нерешенными конфликтами.

Не удивительно, что сильный актерский состав, куда вошли Еркебулан Дайыров, Асан Мажит, Зарина Кармен, Сагызбай Карабалин, Тынышкуль Султанбердиева и другие артисты, перекочевал из успешной театральной постановки. Конфликты, показанные в фильме, особенно понравятся любителям психологических драм, не боящимся неспешного развития событий и готовым остаться с вопросами без однозначных ответов. Однако некоторые зрители могут заметить излишнюю театральность в отдельных сценах и чрезмерную мелодраматичность музыкального сопровождения, что в итоге создает неоднозначное впечатление.

Сможет ли Расул найти душевное спокойствие?

Как известно, особую роль играет номер «37» – не просто адрес дома, а символ неразрешенной судьбы. В азербайджанской культуре цифры часто несут скрытый смысл, и здесь они становятся ключом к пониманию, что ничто не забыто, а каждое событие оставляет след. Семейный очаг стал молчаливым свидетелем боли, хранящим невысказанные слова и несбывшиеся надежды.

В связи с этим режиссер использует жилое пространство как метафору человеческой души. Его интерьеры, наполненные полумраком и отражением в зеркалах, создают ощущение ловушки, из которой нет выхода. Камера то приближается к лицам героев, запечатлевая их страдания, то отстраняется, показывая их одиночество в пространстве.

Взрывы света и тени, как в метро, где произошла трагедия, напоминают о том, что прошлое не исчезает, оно лишь ждет момента, чтобы вернуться. Так получилась не просто история о возвращении внезапно воскресшего блудного сына, а размышление о том, что иногда правда может быть жестокой, а прощение – единственным способом выжить.

Тем не менее, яркие визуальные образы и символические эпизоды, такие как финал на Балхаше, придают картине многослойность и вызывают желание размышлять о её смысловой глубине. Колотый лёд вызывает разнообразные ассоциации, связанные с разрешением барьеров, очищением, перерождением и неизбежностью перемен.

В финале герои остаются в доме, но теперь они уже не прячутся от боли – они учатся с ней жить. И хотя раны не заживут, но перестанут быть смертельными. Зрители вместе с ними оставляют частичку себя в этом доме, где стены хранят и помнят больше тайн и секретов, чем люди.