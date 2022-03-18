Когда в Казахстане будут созданы новые области, рассказали в МНЭ

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах Правительства рассказал, когда будут созданы новые области в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Президент четко поставил задачу до конца первого полугодия. Сейчас проводятся организационные мероприятия, алгоритм действий выработан. Представители реорганизуемых областей находятся в Министерстве национальной экономики. Их группы работают с нашими группами, и мы сейчас решаем вопросы территориального разделения. Это все будет дополнительно обсуждаться, готовиться соответствующий указ Президента. Планируется основные моменты закончить до конца первого полугодия», – сказал Алибек Куантыров.

По его словам, сегодня также решается вопрос финансового обеспечения данного поручения Президента.

«Деньги сейчас подсчитываются. У нас все резервы для этого есть. Постараемся уложиться в имеющийся бюджет. Но если нужно будет, то дополнительные деньги будут выделяться, потому что будут создаваться новые административные единицы, новые акиматы, районы, будет перераспределяться штатная численность. Есть у нас резервы. И если понадобятся дополнительные средства, новые инициативы, которые идут с центра, в частности, Главы государства, будут финансироваться из республиканского бюджета», – резюмировал министр.