Очередное заседание пос­тоянной комиссии областного маслихата по аграрным вопросам и индуст­риально-инновационному развитию региона под председательством депутата Абилкаира Ошакбаева на этот раз прошло в непривычном режиме. Впервые в его работе приняли участие приглашенные – жители села Бауманского Егиндыкольского района.

Они прибыли в областной центр, чтобы рассказать депутатам о том, как некогда известное на всю область своими трудовыми достижениями село превратилось в депрессивную территорию из-за хозяйственных и финансовых проблем опорного аграрного формирования – ТОО «Бауманское-2030». Из-за безработицы и безденежья люди вынужденно уезжают с обжитых мест, не веря в наступ­ление лучших времен.

На 1 июля нынешнего года в селе проживали 448 человек. К 1 ноября – 427. То есть за четыре месяца из Бауманского уехал 21 человек. При этом ТОО «Бауманское-2030», в котором они работали, судя по всему, находится на грани банкротства. Факты, связанные с проблемами, которые нынче испытывает это хозяйство, на заседании комиссии озвучил аким Егиндыкольского района Юрий Курушин.

– Неурядицы в ТОО носят сис­темный характер. Ощущается нехватка техники, наличествуют факты невыплаты зарплат, имеются долги по налогам и социальным отчислениям, – сообщил он.

Жители села Александр Кукарцев и Дмитрий Иванюк, участвовавшие в заседании комиссии в качестве приглашенных, подтвердили, что все вышесказанное – реальность, в которой они живут уже несколько лет.

Формально положение дел в ТОО «Бауманское-2030» выглядит даже внушительно: имеется 58 184 га сельскохозяйственных угодий, включая пашню и пастбища. В текущем году с 16 тыс. га, засеянных партнером хозяйства – ТОО «КДК Агро», было получено 12,8 тыс. тонн зерна при средней урожайнос­ти восемь центнеров с гектара. Но вот посевную и уборочную ТОО завершило последним в районе из-за нехватки рабочей силы и техники.

По словам Юрия Курушина, в этом году районным отделом сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства в областной депар­тамент по управлению земельными ресурсами направлены материалы по неиспользуемым ТОО «Бауманское-2030» земельным участкам сельскохозяйственного назначения. А это ни много ни мало 27 048 га пастбищ и 4 440 га пашни.

Сегодня пустуют и животноводческие фермы хозяйства, рассчитанные на содержание тысячи голов КРС. До июля текущего года инвестор содержал на территории предприятия 120 голов скота, но затем вывез. И на 4 ноября за хозяйством зарегист­рированный скот не числится.

Как сообщил Юрий Курушин, по данным районных служб, общая задолженность ТОО «Бауманское-2030» перед бюджетом составляет 233,5 млн тенге. Из них в республиканский бюджет – 105,7 млн, в областной – 71,6 млн, в районный – 56,2 млн тенге. Кроме того, накоплено 20,2 млн тенге долга по социальным платежам, включая 17,4 млн пенсионных взносов.

Неофициально долг по заработной плате превышает 117 млн тенге – это месяцы невыплат зарплаты за 2024–2025 годы, включая обязательства, связанные с проведением посевной и уборочной. Но при этом, согласно информации, представленной ТОО «Бауманское-2030», по сос­тоянию на 6 октября 2025 года задолженности по зарплате перед работниками у агроформирования нет...

На имущество сельхозпредприятия 14 октября 2025 года был наложен арест. Взыскателем выступило АО «Фонд проблемных кредитов». Изъята и техника: АО «Агромашхолдинг» забрало 20 комбайнов за неуплату лизинга.

За ТОО «Бауманское-2030» числится ряд объектов. Однако который год сельский клуб, детский сад, старый ФАП с опорным пунктом стоят закрытыми. Ветшающие здания, где нет отоп­ления, протекает кровля, не работают, поскольку, оказывается, находятся в залоге...

А все, что пока в селе работает, появилось без участия ТОО и ему не принадлежит. Так, в прошлом году в Бауманском сдали в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт стоимостью 204 млн тенге, построенный по программе «Модернизация сельского здравоохранения». Медицинскую помощь ФАП оказывает жителям сел Бауманского и Коржынколь. Решается вопрос о ремонте автомобиля скорой помощи, переданного Егиндыкольской районной больницей.

Как пояснил аким района, истоки кризиса уходят в 2019 год. Тогда прокуратура Астаны через суд потребовала взыскать долг с прежнего предприятия – ТОО «Бауманское-07» в пользу АО «Фонд проблемных кредитов» и обратить взыскание на залоговое имущество. В начале разбирательства дело инициировалось в интересах АО «Цес­набанк».

В счет погашения задолженности компания тогда лишилась всего залогового имущества – сельхозтехники, земельных участков общей площадью более 50 тыс. га. Эти земли, заложенные еще по договору 2014 года, перешли в собственность АО «Фонд проблемных кредитов».

Спустя шесть лет, в 2020 году, фонд вошел в состав участников нового предприятия – ТОО «Бау­манское-2030», внеся полученные наделы в его уставной капитал. Таким образом, земельные доли бывших участников ТОО «Бауманское-07» фактически переш­ли под управление новой компании. Люди, владевшие паями, сами того не ведая, утратили на них права…

Сельчане, работавшие в ТОО «Бауманское-2030», неоднократно обращались к акиму района, жалуясь на отсутствие заработной платы, пенсионных отчислений. Так, на личном приеме граждан, состоявшемся 9 апреля текущего года, был составлен протокол встречи. Согласно документу, директор ТОО Багдат Маратов сообщил, что на начало 2025 года задолженность ТОО «КДК Агро» перед ТОО «Бауманское-2030» составляла 40 млн тенге.

Из этой суммы 25 млн были погашены в начале апреля, оставшиеся 15 млн руководство пообе­щало выплатить до 18 апреля 2025 года. Тогда ТОО «Бауманское-2030» обязалось погасить задолженность по заработной плате: 3,6 млн тенге за февраль – до 10 апреля, за март такую же сумму – до 17 апреля 2025 года.

Сделал акцент Юрий Курушин и на социальной стороне кризиса. На личном приеме жители рассказали ему и о том, что часть работников не имеет трудовых договоров с ТОО «Бау­манское-2030». В связи с этим управление по инспекции труда возвращало их заявления без рассмотрения. Сельчане отправили повторное обращение уже от тех работников, у кого имеются трудовые договоры. По данным районного ведомства, проверка выявила 20 млн тенге задолженности товарищества по налогам и социальным платежам, включая пенсионные и медицинские отчисления.

С наболевшими вопросами жители Бауманского 17 октября 2025 года обратились и к акиму области Марату Ахметжанову, прибывшему в район на отчетную встречу с населением. Во время личного приема у главы региона сельчане вновь подняли вопрос о смене инвестора и судьбе паевых земель, перешедших в состав ТОО «Бауманское-2030».

Свое заявление о желании самостоятельно выбрать инвес­тора жители села попросили внести и в протокол заседания постоянной комиссии областного маслихата.

– Мы хотим сами выбрать инвестора. Того, кто действительно будет работать с людьми, платить зарплату и поднимать село, – сказал Александр Кукарцев.

Депутаты в свою очередь пообе­щали держать ситуацию под контролем, помочь ее окончательно разрешить всеми законными способами. Они подчеркнули, что в такой ситуации нельзя самоустраняться и областному управлению сельского хозяйства и земельных отношений, поскольку речь идет о правах и доходах сельских жителей.

От того, как разрешится эта проблемная ситуация, с которой бауманцы обращаются во все инстанции не первый год, зависит, не появится ли на карте области еще одно неперспективное село.