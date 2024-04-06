Количество эвакуированных из Кульсары людей достигло 15 тысяч

Работы по временному переселению пострадавших от наводнения продолжаются, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«На данный час из Кульсары Жылыойского района Атырауской области в Мангистаускую область эвакуированы порядка 15 000 граждан, из них около 5500 детей. В 21 пунктов временного размещения эвакуированы 1641 граждан, из них 741 детей. Более 12000 граждан разместились у родственников», - сообщает МЧС РК.

В Мангистауской области приведены в готовность 201 пунктов временного размещения населения вместимостью более 83000 граждан.

Эвакуация граждан продолжается.

Как сообщалось, в настоящее время ведутся взрывные работы на реке Жем для увеличения пропускной способности. Для укрепления берега идёт укладка мешкотары с инертными материалами.

Ситуация на контроле у Республиканского штаба по ликвидации последствий паводков.

Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в населенный пункт вылетел вертолет Национальной гвардии с личным составом ДЧС Актюбинской области.

В Кульсары проживает 60,4 тыс. человек.