Коллекцию из 200 ратитетных автомобилей Mercedes нашли в сарае в Африке

В мире
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Айман Аманжолова
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В Южной Африке в сарае обнаружили двести раритетных машин Mercedes, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: Creative Rides

Автомобили принадлежали известному в Южной Африке коллекционеру Луису Кутцеру. Предполагается, что машины простояли в сарае несколько десятилетий — родственники мужчины не знали об их существовании. Теперь автомобили собираются продать на торгах 25 марта.

Эксперты из аукционной фирмы отмечают, что площадь сарая сравнима с тремя теннисными кортами. В ангаре нашли множество автомобилей Mercedes 1960-х и 1970-х годов, а также модели марок Ford, Cadillac и др.

Отмечается, что Кутцер был известным любителем машин, который собирал автомобили с самого детства. Наибольшее предпочтение он отдавал марке Mercedes-Benz и успел собрать несколько сотен экземпляров. Среди них были как редкие модели, так и те, что принадлежали знаменитостям. В 2020 году коллекционер и его супруга погибли в результате ДТП.  

#автомобиль #Африка #коллекция #Cadillac #Ford #Mercedes

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