Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг

Минувший 2024 год был достаточно турбулентным для рынков капитала, в силу сохраняющейся геополитической напряженности в мире и все еще высокого уровня инфляции. Однако в целом он достаточно позитивно отразился на росте активов: индекс S&P прибавил 22% к концу года, индекс KASE вырос на 32,78%.

Благоприятный тренд на рынках, внутренняя трансформация и высокий профессионализм команды позволили компании BCC Invest завершить 2024 год существенным ростом по всем финансовым показателям.

Так, согласно предварительной (неаудированной) отчетности, активы компании за прошедший год выросли на 76% с 59,5 млрд до 104,6 млрд тенге, собственный капитал увеличился на 59% до 52,0 млрд тенге, при этом чистая прибыль увеличилась на 165% до 9,2 млрд тенге (рис. 1).

По всем позициям компания сохраняет лидирующие места и входит в топ крупнейших инвестиционных компаний Казахстана.

Рисунок 1. Динамика активов, собственного капитала, чистой прибыли BCC Invest за 2022-2024 годы, млрд тенге ⃰

⃰ данные за 2024 год неаудированные Источник: BCC Invest

Инвестиционная компания BCC Invest является частью финансовой группы Банка ЦентрКредит, которая с каждым годом усиливает свою экспансию в различных секторах экономики, в том числе страховом, инвестиционном бизнесе и на рынке лизинговых услуг.

BCC Invest вот уже 26 лет оказывает услуги брокерского обслуживания, предоставляя клиентам доступ на локальные и международные фондовые рынки, услуги управления активами, в том числе пенсионными накоплениями и паевыми инвестиционными фондами.

Под управлением BCC Invest находятся три паевых инвестиционных фонда (ПИФы), которые показали рекордную эффективность за 2024 год.

Таким образом, клиенты BCC Invest имеют у себя в портфеле инструмент в виде ПИФа, способного показывать доходность выше, чем ставки по депозитам.

Так, доходность ПИФа «Валютный» за последние 12 месяцев составила 15,76% годовых в долларах США, тенгового фонда «Разумный баланс» – 27,15%, фонда для юридических лиц «BCC Elite» – 16,74% годовых в тенге (табл. 1).

Таблица 1. Доходность ПИФов BCC Invest за 2022-2024 гг.

За 3 года (год-х) По итогам 2023 г. По итогам 2024 г. C основания ПИФа (год-х) ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный», USD 7,37% 13,46% 15,76% 5,64% ИПИФ «Разумный баланс», тенге 15,80% 16,30% 27,15% 12,59% ИПИФ «BCC Elite», тенге - 13,72% 16,74% 15,57%

Источник: BCC Invest

Существенным достижением в 2024 году стало получение компанией международного долгосрочного корпоративного рейтинга от Moody’s на уровне «Ba3», что сопоставимо с рейтингом на уровне «BB-» от других агентств.

Еще одним важным событием стало получение «валютной» лицензии, которая дает возможность торговать иностранной валютой на Казахстанской фондовой бирже наравне с банками второго уровня, а также выход на международный валютный рынок.

Андеррайтинг и финансовый консалтинг

Исторически услуги андеррайтинга и финансового консалтинга являются ключевыми компетенциями Компании, качество которых неоднократно признаны разными наградами от бирж и международных организаций.

Благодаря команде финансовых консультантов BCC Invest, с начала 2024 года в списках фондовых бирж AIX и KASE появились 12 выпусков новых ценных бумаг. Клиентам были предложены 57 наименований долговых ценных бумаг на общую сумму около 380 млрд. тенге.

В числе наиболее значимых сделок можно назвать участие компании в организации IPO Air Astana, размещение государственных евробондов, дебютных облигаций BI Development Ltd. и облигаций АО «АК Алтыналмас».

Можно отметить, что отечественный рынок капитала в определенной мере созрел для предоставления крупным компаниям – лидерам отечественной экономики доступа к рынкам капитала.

В период знакового IPO Air Astana группа БЦК оказалась лидером по объему заявок на KASE и собрала заявки от инвесторов на сумму более 32 млрд тенге.

Большой честью для BCC Invest стало участие в октябре 2024 года в размещении государственного долга на сумму 1,5 млрд долларов США.

Компания BCC Invest вошла в консорциум андеррайтеров наряду с Citi, JPMorgan, Societe Generale в качестве единственного брокера от Казахстана в рамках размещения 10-летних евробондов Министерства финансов РК. В итоге Казахстану удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска, что было высоко оценено международными экспертами. Стоит отметить, что в 2024 году Казахстан впервые за 9 лет с 2015 года вернулся на рынок евробондов.

Цифровизация и новые продукты

Одним из приоритетов компании является цифровизация бизнеса и синергия с Банком ЦентрКредит, в рамках которого планируется создание единого окна услуг и значительное упрощение клиентского пути.

Так, уже сейчас каждый клиент может через приложение банка (bcc.kz) купить/продать паи ПИФов «Валютный» и «Разумный баланс» буквально за пару минут. В будущем появится возможность открытия брокерского счета в BCC Invest, отображения инвестиционного портфеля, покупки высокодоходных облигаций и других ценных бумаг, по которым BCC Invest выступает андеррайтером.

К запуску готовится новое мобильное приложение BCC Invest для физических лиц, обновляется платформа для юридических лиц.

Синхронизация с Банком ЦентрКредит и новое мобильное приложение способны позитивно повлиять на культуру сбережений, предоставив пользователям новые инструменты для инвестиций.

В наступившем 2025 году компания планирует выводить на рынок новые финансовые продукты и развивать уже имеющиеся, такие как первый исламский паевый фонд открытого типа, персональное брокерское обслуживание, обслуживание клиентов по оказанию услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты.

Кроме того, в стратегии компании развитие проектного финансирования и услуг секьюритизации активов. Это два направления, которые в Казахстане не получили должного развития, но команда BCC Invest активно изучает этот рынок и в 2025 году планирует заключить первые сделки.

Также рассматривает возможность поддержки субъектов МСБ, предлагая им различные виды финансирования, в том числе через создание фонда прямых инвестиций.

Рынок капитала в Казахстане сегодня достаточно зрел и команда BCC Invest готова поддерживать бизнес, быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг, помогая в привлечении ликвидности, способствуя процветанию и росту своих клиентов.

Более подробную информацию о компании можно узнать на сайте или по номеру 303.

* Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2018 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от Национального банка РК