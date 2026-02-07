Среди 109 команд спецподразделений силовых структур из 48 стран все четыре команды нашей страны в десятке лучших, сообщает Kazpravda.kz

Команда Kazakhstan C возглавила турнирную таблицу. На втором месте команда Kazakhstan D. Команда Kazakhstan В занимает четвертую строку в турнирной таблице. Kazakhstan А на десятом месте.

Женская сборная страны Tomiris на 20 месте в общем зачете, она лидирует среди женских команд.

В составах команд под единым флагом страны объединены лучшие сотрудники спецподразделений Службы государственной охраны РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК.

Турнир состоит из пяти соревновательных дней и завершится 11 февраля. Желаем нашим командам таких же успехов и в последующие этапы турнира. Алға, Қазақстан!