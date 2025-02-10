Компенсации и командировочные не выплачивали учителям в Костанайской области

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Обнаружены факты, когда работникам не выплачивались гарантированные компенсации при достижении пенсионного возраста и командировочные расходы.

«В приказах об увольнении не указывалось о расторжении договора в связи с достижением пенсионного возраста, а отмечалось, что трудовой договор расторгнут по соглашению сторон либо по заявлению работника. Всего выявлено 350 работников, которым не выплачено более 38 миллионов тенге компенсации», - говорится в сообщении.

Кроме того, отделы образования не оплачивали командировочные расходы педагогам, прошедшим курсы повышения квалификации в рамках государственного заказа. Было установлено свыше 1,8 тысяч педагогов, чьи конституционные права были нарушены и им не выплачено свыше 185 миллионов тенге.

По актам надзора уже защищены права 405 учителей, которым произведены выплаты на сумму более 60 миллионов тенге. Остальным работникам выплаты будут произведены в ближайшее время.

Прокуратура Костанайской области следит за соблюдением законодательства в сфере образования и принимает меры к устранению выявленных нарушений. Это позволяет защитить права педагогов и обеспечить соблюдение принципа «Закон и Порядок».