Глава государства поддержал учреждение четырех специализированных центров ШОС по противодействию с вызовами и угрозами безопасности, а также инициативу о создании Банка развития ШОС. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил создать Офис ШОС по сопровождению перспективных инвестпроектов при МФЦА и выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане. Чем отличалась позиция Казахстана на саммите в Китае и какова политическая значимость инициатив Токаева – в интервью рассказал ведущий научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения РК Руслан Изимов.

- Руслан Юсупжанович, в экспертной среде подчеркивают, что визит Касым-Жомарта Токаева в КНР сопровождается особыми символами дружбы и уважения со стороны китайского руководства. Какие из них вы могли бы выделить и какова их политическая значимость?

- Безусловно, визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай сопровождался рядом символических моментов, которые подчеркивают особое отношение Пекина к Астане.

Прежде всего, стоит обратить внимание на неформальную встречу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина в Тяньцзине на полях саммита ШОС. В дипломатической практике подобные встречи без протокольных деталей имеют особое значение, поскольку они сигнализируют о доверительных личных отношениях лидеров и желании вести диалог в максимально открытой атмосфере. Характерно, что накануне саммита ШОС, еще 30 августа представители Казахстана и Китая подписали пакет из более чем двадцати документов о сотрудничестве. Среди прочих договоренностей внимания заслуживает новость об открытии двух новых «Мастерских Лубань». Данное решение демонстрирует готовность Китая инвестировать в человеческий капитал и передачу технологий. Все эти шаги выходят за рамки обычной протокольной повестки и отражают стратегический характер отношений.

Не менее показательно интервью, которое Президент Токаев дал изданию China Daily в преддверии визита. В нем Глава государства заявил, что «казахско-китайские отношения, уходящие корнями в многовековые добрососедские связи, неизменно строятся на взаимном доверии, поддержке и понимании». Он подчеркнул рекордные показатели двустороннего товарооборота и эффективность совместных проектов, а также призвал гармонизировать стратегии развития двух стран. Такая риторика четко демонстрирует взаимное понимание и совпадение долгосрочных интересов. Таким образом, символизм визита заключался не только в теплой атмосфере встречи, но и в ее содержательном наполнении.

- Чем знаменателен саммит ШОС в Тяньцзине? И как вы оцениваете позицию Казахстана, озвученную президентом Токаевым на саммите?

- Саммит ШОС в Тяньцзине стал событием, которое во многом определяет дальнейший вектор развития Организации. Он оказался наиболее представительным за всю историю. Так, в частности, на саммите приняли участие более двадцати глав государств и лидеров международных структур, включая Генерального секретаря ООН. Данный факт демонстрирует растущий глобальный вес Организации, которая перестает восприниматься как региональный клуб или диалоговая площадка. Символично и то, что встреча прошла под девизом «Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии», что подчеркивает стремление участников придать организации новую динамику.

Важное значение имели и экономические инициативы, прежде всего идея создания Банка развития ШОС и десятилетняя стратегия развития до 2035 года, предложенная китайской стороной. Стоит отметить, что идея создания Банка развития ШОС долгие годы была на повестке дня саммитов ШОС, но, похоже, что сегодня участники близки к тому, чтобы прийти к консенсусу.

На этом фоне позиция Казахстана, высказанная Главой государства, прозвучала особенно весомо. Особое внимание Президент Токаев уделил вопросам практической безопасности. Он поддержал учреждение четырех специализированных центров ШОС по противодействию современным угрозам и выразил готовность к тесному взаимодействию с другими региональными организациями, в том числе с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Президент Казахстана также подчеркнул наличие огромного потенциала транспортно-логистических коридоров, подчеркнув важность Транскаспийского маршрута и предложив концепцию Трансалтайского диалога, которая может придать новый импульс региональной интеграции.

Таким образом, позиция Казахстана на саммите отличалась комплексностью и стратегическим взглядом. С одной стороны, Астана последовательно подтверждает приверженность совместной борьбе с угрозами безопасности, а с другой активно продвигает повестку развития, будь то инфраструктурные проекты или новые технологические инициативы. Это показывает, что Казахстан не ограничивается ролью участника, а стремится быть одним из центров консолидации усилий в рамках ШОС.

Наконец, стоит отметить, что в политическом плане выступление Президента Токаева стало сигналом о том, что многовекторность и прагматизм по-прежнему лежат в основе внешней политики Казахстана, а ШОС рассматривается как ключевой инструмент для укрепления ее международных позиций.

- Как Вы уже отметили, президент Токаев поддержал создание четырех центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности. В чем заключается значимость этой инициативы для региона?

- В своем выступлении в Тяньцзине Президент Касым-Жомарт Токаев действительно подтвердил поддержку инициативы о создании четырех специализированных центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности. Эта идея была изначально выдвинута Секретариатом ШОС, ее неоднократно озвучивал Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев, подчеркивая необходимость придать борьбе с современными вызовами институциональный характер. В отличие от уже существующей Региональной антитеррористической структуры (РАТС), новые центры предполагается сделать узкоспециализированными, с фокусом на конкретные угрозы, будь то терроризм, кибербезопасность, транснациональная преступность или новые формы экстремизма.

Политическая значимость этой инициативы заключается в том, что она переводит Организацию на качественно новый уровень. Если прежде ШОС часто критиковали за декларативность и расплывчатость решений, то создание центров позволит закрепить конкретные механизмы коллективного реагирования. Для региона, который сталкивается с усилением трансграничных рисков, это шаг к реальной, а не символической системе коллективной безопасности.

Важно и то, что, поддержав инициативу, Казахстан демонстрирует готовность быть не просто наблюдателем, а активным игроком в построении региональной архитектуры безопасности. Для Астаны это возможность подчеркнуть свою многовекторность. В частности, участвуя в проектах ШОС, Казахстан также укрепляет позиции в азиатской системе безопасности, при этом не противопоставляя себя другим форматам сотрудничества.

- Как Вы оцениваете предложение Казахстана создать Офис ШОС по сопровождению перспективных инвестиционных проектов при МФЦА? Чем это выгодно для страны и региона?

- На мой взгляд, предложение Президента Касым-Жомарта Токаева о создании Офиса ШОС по сопровождению перспективных инвестиционных проектов при Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) — это одна из наиболее значимых инициатив, озвученных на саммите в Тяньцзине. Оно отражает стремление Казахстана придать экономическому треку ШОС более институциональный и практический характер.

Здесь важно отметить два аспекта.

Во-первых, сама логика развития ШОС предполагает усиление экономической составляющей. Организация традиционно уделяла большое внимание вопросам безопасности, но для стран Центральной Азии не менее приоритетной является задача превращения ШОС в площадку для координации инвестиционной и инфраструктурной политики. Создание офиса при МФЦА отвечает этой потребности. Так, к примеру, он может стать единым центром экспертизы и сопровождения совместных проектов от транспортно-логистических коридоров до энергетики и цифровых технологий.

Во-вторых, МФЦА, как показало время, - действенный механизм. Основанный на английском праве, с прозрачными правилами и международной арбитражной системой, он уже зарекомендовал себя как площадка для привлечения инвестиций и продвижения крупных региональных проектов. Размещение офиса именно здесь, в Астане, создаст условия для того, чтобы инвестиционные инициативы ШОС не оставались на уровне деклараций, а получали реальное сопровождение.

Для Казахстана это означает укрепление статуса финансового и инвестиционного хаба на Евразийском континенте. Страна получает возможность закрепить за собой роль связующего звена между Китаем, Россией, странами Центральной Азии, а также партнерами по формату «SCO Plus». Для региона же это предложение открывает перспективу институциональной поддержки транснациональных проектов.

В более широком контексте Офис при МФЦА может стать мостом между проектами ШОС и инициативой «Пояс и путь», а также между азиатскими и европейскими инвесторами.

- Еще одним приоритетом Президент Токаев назвал усиление сотрудничества в транзитно-транспортной сфере и поддержал инициативу «Трансалтайский диалог». Какова стратегическая цель Казахстана в этом направлении?

- Развитие транзитно-транспортного потенциала остается ключевым направлением политики Казахстана. Как было отмечено в ходе саммита ШОС в Тяньцзине, глобальные торгово-логистические проекты в рамках инициативы «Пояс и путь» способны ежегодно приносить до полутора триллиона долларов дохода всем участникам. В этой логике особое значение приобретают транспортные коридоры Север–Юг, Восток–Запад, а также Транскаспийский маршрут, который сегодня становится одним из наиболее востребованных направлений для грузоперевозок между Азией и Европой.

В этом контексте поддержка инициативы «Трансалтайский диалог» раскрывает стратегическое видение Казахстана еще глубже. Речь идет о формировании нового формата взаимодействия, нацеленного на эффективное использование потенциала уникального по территории, населению и экономической мощи «алтайского региона», объединяющего Казахстан, Россию, Китай и Монголию. Эта инициатива позволяет не только интегрировать транспортные маршруты, но и придать им устойчивую институциональную рамку, в которой вопросы тарифной политики, стыковки инфраструктуры и согласования стандартов будут решаться на постоянной основе.

Важный сигнал заключался в том, что Президент Токаев предложил вынести эту проблематику в практическую повестку. Так, предлагается обсудить указанную инициативу на предстоящем первом форуме ШОС в ноябре в Актау. Там планируются переговоры и дискуссии между руководителями портов и логистических центров, что должно придать импульс реализации проектов.

Таким образом, Казахстан стремится превратить транспортную дипломатию в инструмент экономической модернизации и региональной интеграции, а сам «Трансалтайский диалог» в перспективе может стать связующим звеном между инициативой «Пояс и путь» и усилиями по созданию единого евразийского логистического пространства.

- Что вы думаете о предложении Токаева создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане?

- Предложение президента Касым-Жомарта Токаева о создании Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане выглядит своевременной и стратегически значимой инициативой.

Ситуация в мировой перспективе действительно тревожна. Согласно данным ООН, к 2050 году глобальный спрос на воду вырастет на 20–30 %, при этом более половины населения планеты будет жить в условиях водного стресса.

Для Центральной Азии эти прогнозы еще более остры. По оценкам Всемирного банка, уже к середине века регион может столкнуться с дефицитом 25–30 % необходимых водных ресурсов. При росте населения до 90 млн человек это создает прямую угрозу сельскому хозяйству, энергетике и социальной стабильности. Особенно уязвимыми являются бассейны Сырдарьи и Амударьи. Исследования прогнозируют сокращение стока до 5 % в Сырдарье и до 15 % в Амударье к 2050 году, что также повышает риск межгосударственных противоречий.

Создание Центра придает этой проблематике институциональное измерение. Он может стать площадкой для мониторинга, обмена данными, выработки совместных прогнозов и политических решений. Это важно не только для предотвращения кризисов, но и для согласования долгосрочной стратегии управления водными ресурсами. Кроме того, поднятие вопроса на уровень ШОС придает ему международный вес и позволяет привлечь технологии и инвестиции для решения водной проблемы.

Таким образом, инициатива Главы государства позволяет разработать инструмент формирования коллективной безопасности и устойчивого развития в Евразии.

- Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай занимает почти 5 дней. Можно ли назвать этот визит одним из ключевых событий года во внешней политике Казахстана?

- Да, этот визит можно назвать одним из ключевых событий года для внешней политики Казахстана. Его значимость определяется сразу несколькими уровнями.

Прежде всего, Казахстану жизненно необходимо поддерживать регулярные консультации с Китаем, крупнейшим торговым партнером страны. Сегодня объем двустороннего товарооборота превысил 44 млрд долларов.

Второе измерение связано с саммитом ШОС в Тяньцзине. Это был один из самых представительных саммитов за всю историю организации, на котором обсуждалась судьба ШОС на ближайшие десять лет. Была утверждена стратегия развития до 2035 года, а также обсуждены инициативы по укреплению безопасности, экономическому сотрудничеству и транспортной интеграции. Казахстан на этом фоне выглядел активным игроком. Как было отмечено выше, Президент Токаев поддержал создание специализированных центров безопасности, предложил офис ШОС при МФЦА для сопровождения инвестиционных проектов и выступил за развитие «Трансалтайского диалога». Все это укрепляет позиции страны в качестве инициатора и интегратора в евразийской архитектуре.

Наконец, визит имел и яркий символический аспект. Президент Токаев был приглашен принять участие в военном параде в Пекине, посвященном 80-летию Победы в антифашистской борьбе и победе китайского народа над японскими захватчиками. Это первый парад подобного формата в Китае, и участие лидера Казахстана показывает особый уровень доверия и уважения, которое Пекин демонстрирует к Астане. Для Казахстана это не только дипломатический жест, но и возможность подчеркнуть историческую солидарность с Китаем, что усиливает гуманитарное связи в двустороннем сотрудничестве.