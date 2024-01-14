Кондитерские изделия подорожали в РК на 12%

Экономика
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Булочки и прочая выпечка - сразу на 14%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

По итогам ноября 2023 года кондитерские изделия подорожали на 12,1% за год, булочные и мучные сладкие изделия — на 13,6%.

В региональном разрезе кондитерские изделия сильнее всего выросли в цене в Западно-Казахстанской области: на 18,5% за год. В тройке антилидеров оказались также Актюбинская (плюс 18,1%) и Мангистауская (плюс 17,6%) области. Наименьший годовой рост цен в секторе был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области: на 7%.

Булочные и мучные изделия подорожали сильнее всего в Атырауской области: на 24,9%. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Северо-Казахстанская (плюс 18,8%) и Кызылординская (плюс 18,5%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области: на 2,6%.

Среди кондитерских изделий карамель подорожала на 20% за год, мармелад — на 16,1%, неглазированные шоколадом конфеты — на 14,5%, жевательная резинка — на 14%, глазированные шоколадом конфеты — на 10,4%, зефир — на 10,1%, шоколад — на 9,4%, халва — на 9,3%.

Среди булочных и мучных сладких изделий вафли выросли в цене на 15,3% за год, сдобные булочки — на 15,2%, пряники — на 14,1%, сахарное печенье — на 13,5%, песочное печенье — на 13,3%, рулеты и кексы — на 12,9%, сухарики — на 12,8%, торты — на 12,7%, сушки — на 11,1%. Тесто подорожало на 13,3% в годовой динамике.

По итогам января–октября текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на шоколад и кондитерские изделия из шоколада и сахара всего на 47,2% (годом ранее — на 44,8%).

Доля импорта, соответственно, составила 52,8% ресурсов. Импорт шоколада вырос на 5,1%, до 98,2 тыс. тонн. Экспорт при этом составил 30,1 тыс. тонн — на 3,8% больше, чем годом ранее.

Реализация шоколада и шоколадных изделий на внутреннем рынке достигла 155,9 тыс. тонн, годовой рост — на 11,1%.
Спрос на кондитерские изделия, печенье и пирожные длительного хранения местные компании обеспечили на 59,4%, против 60,1% год назад.

Импорт в секторе вырос на 5,9% за год, до 65,3 тыс. тонн. При этом экспорт увеличился на 1,2%, всего до 15,8 тыс. тонн.

Реализация печенья и пирожных на внутреннем рынке составила 145,1 тыс. тонн — на 4,6% больше, чем в январе–октябре предыдущего года.

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