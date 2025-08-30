Фото: Правительство РК

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции! Основной закон нашей страны – это фундамент государственного устройства и символ независимости Казахстана. Конституция объединяет представителей всех национальностей и народностей, олицетворяя равенство, согласие и стремление к общему благу. На протяжении 30 лет она служит надежной основой устойчивого развития общества и государства", - говорится в тексте поздравления премьера Олжаса Бектенова.

Конституционные реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, по его словам, открыли новый этап в истории страны. Они стали ориентиром на пути к модернизации, укреплению демократических институтов и формированию справедливого общества. Закрепленные в Основном законе принципы подчеркивают стратегические приоритеты Казахстана: повышение качества жизни граждан, укрепление благополучия каждой семьи и расширение участия общества в управлении страной.