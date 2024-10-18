Контракты с легионерами расторгли в «Барысе»

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Генеральный директор хоккейного клуба  «Барыса» Нурлан Оразбаев на встрече со СМИ дал первые комментарии после назначения на пост и рассказал о масштабных изменениях в системе клуба, которые произойдут в ближайшее время, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу клуба

Фото: ХК «Барыс»

«По игрокам: сегодня мы уже расторгли контракты с Даниилом Апальковым и Владиславом Кодолой. Также мы сделали уведомления агентам, разослали уведомления о расторжении всем легионерам североамериканцам. В составе остались Маттссон, Бурдасов, Николишин, Жафяров, Сетдиков, Бочаров, Камалов, Антипин и Хохлов. Все остальные игроки – это кандидаты в национальную сборную, наши местные воспитанники», - сказал он. 

Также он сообщил, что главным тренером «Барыса» назначен Галым Мамбеталиеа,  с ним подписан трёхлетний контракт. Вячеслав Буцаев будет старшим тренером. К тренерскому штабу первой команды присоединится Ерлан Сагымбаев.

«Также у нас пошли изменения в фарм командах. «Снежные Барсы» возглавит Андрей Шаянов, в «Номад» назначен Георгий Верещагин, также в тренерском штабе «Номада» будет работать Талгат Жайлауов. Ему надо набраться опыта, поработать с молодёжью, немного подучиться», - сказал Оразбаев. 

Напомним, что вместо Бориса Иванищева пришел Нурлан Оразбаев, который ранее дважды занимал этот пост. 56-летний уроженец Карагандинской области Нурлан Оразбаев уже занимал эту должность с 2006 по 2012 и с 2013 по 2015 годы. 

#Спорт #хоккей #легионеры

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