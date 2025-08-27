Электронные браслеты фиксируют местоположение подучетного лица и позволяют проверять, выполняются ли установленные судом условия. С их помощью сотрудники пробации могут отслеживать, находится ли осуж­денный дома в определенное время, посещает ли запрещенные места и соблюдает ли запрет на выезд за пределы города.

– Мы видим в режиме реального времени, где находится человек. Если он нарушает правила, система сигнализирует. Это позволяет реагировать своевременно и предотвращать правонарушения, – поясняют сотрудники службы. – Электронные браслеты – это шаг к современной и гуманной системе исполнения наказаний. Они позволяют не только осуществлять надзор, но и помогают человеку вернуться к нормальной жизни, сохраняя его связи с обществом.

Использование электронных браслетов имеет ряд преимуществ: снижает риск повторной преступности, повышает ответственность самого осужденного, а также делает систему пробации более прозрачной и эффективной.