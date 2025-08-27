Контроль без изоляции Закон и Порядок 27 августа 2025 г. 5:00 11 Валентина Мелехова Впервые в Костанае осужденным, состоящим на учете, выдали электронные браслеты. Современные средства слежения позволяют контролировать их без помещения в места лишения свободы. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Электронные браслеты фиксируют местоположение подучетного лица и позволяют проверять, выполняются ли установленные судом условия. С их помощью сотрудники пробации могут отслеживать, находится ли осужденный дома в определенное время, посещает ли запрещенные места и соблюдает ли запрет на выезд за пределы города. – Мы видим в режиме реального времени, где находится человек. Если он нарушает правила, система сигнализирует. Это позволяет реагировать своевременно и предотвращать правонарушения, – поясняют сотрудники службы. – Электронные браслеты – это шаг к современной и гуманной системе исполнения наказаний. Они позволяют не только осуществлять надзор, но и помогают человеку вернуться к нормальной жизни, сохраняя его связи с обществом. Использование электронных браслетов имеет ряд преимуществ: снижает риск повторной преступности, повышает ответственность самого осужденного, а также делает систему пробации более прозрачной и эффективной. #Костанай #осужденные #электронные браслеты