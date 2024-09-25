Контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха усилят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Минтранспорта проводит масштабную акцию на дорогах Казахстана по соблюдению водителями автобусов и грузовиков режима труда и отдыха, сообщает Kazpravda.kz

Акция началась 9 сентября и продлится до 9 октября.

Согласно правилам, ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов. Кроме того, после управления транспортом в течение 4,5 часов водителю необходимо сделать перерыв не менее чем на 45 минут.

С момента начала акции сотрудниками Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля было составлено 218 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более 4 млн тенге.

«Акцию проводим в каждом регионе страны. Тахограф – это прибор, непрерывно регистрирующий скорость движения, пройденный путь и режим труда и отдыха водителя. Назначением данного прибора является обеспечение безопасности дорожного движения, поскольку основными причинами аварий на междугородных и международных перевозках является усталость водителя или превышение максимальной скорости движения, допустимой для данного типа транспортного средства. Акция направлена на снижение ДТП на автодорогах, обеспечение безопасности перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом, а также принятие действенных мер по выявлению и предупреждению нарушений режима труда и отдыха водителями автотранспортных средств», – отметила главный эксперт комитета Кунайым Камиева.

В целом, данная работа проводится на постоянной основе. Так, с начала этого года более 2 700 водителей большегрузов и автобусов нарушили режим труда и отдыха. Сотрудники инспекции транспортного контроля проведена разъяснительная беседа и составлен протокол. Общая сумма штрафа составила более 48 млн тенге.

Напомним, оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, в том числе специализированные, автомобили, используемые при осуществлении:

- автомобильных перевозок опасных грузов;

- международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов;

- междугородных межобластных регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа;

- междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

В случае несоблюдения требований правил статьей 572 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрен административный штраф для перевозчиков в размере от 10 МРП до 50 МРП (36 920 - 184 600 тенге) и для водителей в размере 10 МРП (36 920 тенге).