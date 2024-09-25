Контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха усилят в Казахстане

Транспорт , Авто , Автодороги
150
Дана Аменова
корреспондент

Ежедневная продолжительность управления транспортом, согласно правилам, не должна превышать 9 часов

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Минтранспорта проводит масштабную акцию на дорогах Казахстана по соблюдению водителями автобусов и грузовиков режима труда и отдыха, сообщает Kazpravda.kz 

Акция началась 9 сентября и продлится до 9 октября.

Согласно правилам, ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов.  Кроме того, после управления транспортом в течение 4,5 часов водителю необходимо сделать перерыв не менее чем на 45 минут.

С момента начала акции сотрудниками Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля было составлено 218 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более 4 млн тенге.

«Акцию проводим в каждом регионе страны. Тахограф – это прибор, непрерывно регистрирующий скорость движения, пройденный путь и режим труда и отдыха водителя. Назначением данного прибора является обеспечение безопасности дорожного движения, поскольку основными причинами аварий на междугородных и международных перевозках является усталость водителя или превышение максимальной скорости движения, допустимой для данного типа транспортного средства. Акция направлена на снижение ДТП на автодорогах, обеспечение безопасности перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом, а также принятие действенных мер по выявлению и предупреждению нарушений режима труда и отдыха водителями автотранспортных средств», – отметила главный эксперт комитета Кунайым Камиева.

В целом, данная работа проводится на постоянной основе. Так, с начала этого года более  2 700 водителей большегрузов и автобусов нарушили режим труда и отдыха. Сотрудники инспекции транспортного контроля проведена разъяснительная беседа и составлен протокол. Общая сумма штрафа составила более 48 млн тенге.

Напомним, оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, в том числе специализированные, автомобили, используемые при осуществлении:

- автомобильных перевозок опасных грузов;

- международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов;

 - междугородных межобластных регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа;

- междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

В случае несоблюдения требований правил статьей 572 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрен административный штраф для перевозчиков в размере от 10 МРП до 50 МРП (36 920 -  184 600 тенге) и для водителей в размере 10 МРП (36 920 тенге).

#транспорт #водители #режим #контроль #Минтранспорта

Популярное

Все
В Атырау появится дендрологический парк
Первые стрельбы, первые победители
Более полумиллиона гостей за две недели принял Казахстан
Центр бизнес-отношений в киноиндустрии СНГ постепенно переносится в Казахстан
Дать работу местным кадрам
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
АО «МРЭК» завершило ремонтную кампанию со стопроцентным результатом
В области Жетысу две гидроэлектростанции построят на реке Баскан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Ученые и садоводы-практики ищут возможности для увеличения числа садов с алматинским апортом
В Кызылорде проходит праздничный марафон, посвященный Дню города
С начала года в ЗКО в собственность государства возвращено около 63 тыс. га сельскохозяйственных земель
Alstom: от тягового трансформатора до электровоза
Ключ к устойчивому развитию
Аральских учителей вызвали на ковер
Ядерные реакторы поколения III+ имеют высочайшую степень защиты
В Астане проходит выставка работ знаменитого скульптора
Конфеты с «сюрпризом» пытались передать на зону
Театр им. Райымбека Сейтметова открыл XXV юбилейный сезон
На фестивале DosStar представили интернациональную постановку «Принцессы цирка»
Труба пока не готова
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Солнце – это тоже ядерный реактор
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Париже
Нацбанк объявил о продаже коллекционных монет WORLD PAINTING
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства

Читайте также

«Суперасфальт» хотят применить в Казахстане
Более 200 участков дорог восстановили в стране после весенн…
Костанаец угнал приехавшую на вызов машину скорой помощи
Поезд между Карагандой и Москвой запустят в конце года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]