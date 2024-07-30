Копали «по-черному»

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Полицейские использовали вертолет и дрон, чтобы задержать «черных» старателей.

фото ДП ВКО

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, поступили оперативные сведения об охотниках за золотом в Самарском районе. Эта территория исторически является частью большой золотоносной провинции.

Семеро мужчин, вооруженных металлоискателями, настроенными на драгметаллы, вели разведку участков. А затем экскаватором снимали верхний слой почвы, чтобы забрать самородки. У авантюристов действовала целая система конспирации: по периметру дежурили постовые на мотоциклах, имелось оружие. Сотрудники обнаружили их при облете с вертолета. У «черных» старателей изъяли золото, погрузчик, ружье, патроны.

Незаконную охоту за золотом устроили также в районе Улкен Нарын. Группа из 11 человек действовала по той же схеме: вели разведку металлоискателями, варварски сносили почву на пастбищах и покосах. Полицейские обнаружили здесь технику, более 20 граммов самородного золота, шесть металлоискателей, радиостанции. Как пояснили в департаменте, для фиксации общей картины оперативники применили беспилотный летательный аппарат.

Старателей привлекли к ответственности по нескольким статьям: нарушение права государственной собственности на недра, занятие предпринимательской или иной деятельностью без разрешения, незаконные хранение, ношение оружия. Изъятый инвентарь и техника подлежат конфискации в доход государства.

Сейчас эксперты оценивают ущерб, нанесенный природе нелегальной золотодобычей. Это не единичные случаи «черного» старательства в Восточном Казахстане. Сообщения об угодьях, нарушенных охотой за драгметаллами, регулярно поступают также из Уланского и Курчумского районов.

#ВКО #черные старатели #золотодобыча

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