Еще один "Мир Frozen" стал третьей зоной в мире, посвященной истории Эльзы и Анны, после аналогичных проектов в Гонконге и Токио

Новый тематический парк расширил Disneyland - королевство Эренделл из диснеевского "Холодного сердца" теперь имеет постоянный адрес к востоку от Парижа со своей лагуной, скандинавской деревней и роботом-снеговиком, который разговаривает с детьми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Парк Walt Disney Studios официально превратился в Disney Adventure World 29 марта с открытием "Мира Frozen", флагманской тематической зоны. Она - результат реконструкции в 2 миллиарда евро.

"Приготовьтесь петь вместе с Эльзой, Анной и их друзьями, пока вы плывете от Северной горы к Ледяному дворцу Эльзы в захватывающем семейном приключении", - призывает посетителей сайт парка.

В результате масштабного преобразования, коснувшегося 90% аттракционов, в парке появилось огромное озеро, аттракцион "Рапунцель", 15 новых ресторанов и захватывающее ночное шоу, которое объединяет аквадроны, водяные экраны, пиротехнику и современные визуальные эффекты.