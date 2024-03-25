Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов во главе парламентской делегации Казахстана прибыл в Женеву для участия в заседании очередной 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза, передает Kazpravda.kz

Фото: Ж. Жумабеков

Свое выступление на Ассамблее Межпарламентского союза глава Мажилиса начал с соболезнований российскому народу в связи с терактом в Подмосковье.

Ерлан Кошанов отметил особую актуальность темы нынешней встречи – «Парламентская дипломатия: наведение мостов во имя мира и взаимопонимания».

– Под руководством президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан вносит свой вклад в устойчивое развитие и мирное будущее человечества. Прежде всего, это масштабные политические реформы в стране, благодаря которым сегодня созданы все условия для построения демократического, справедливого Казахстана. Активное участие в их реализации принимает парламент. Глобальное значение имеют инициативы нашей страны по запрещению ядерного, химического и биологического оружия, регулярные съезды лидеров мировых и традиционных религий, – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также отметил важность участия парламентов всего мира в продвижении Целей устойчивого развития ООН и рассказал о планах по созданию Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

Отдельно остановился на работе по гендерной повестке дня, проводимой на площадках Диалога женщин стран Центральной Азии и сообщества «Techno Women Central Asia».

– Депутаты приветствуют использование инструментов парламентской дипломатии для предотвращения и урегулирования международных конфликтов. Недавно парламент одобрил решение об отправке миротворческого контингента Казахстана на Голанские высоты. Это первая самостоятельная миссия наших миротворцев по мандату ООН. Это весомый вклад Казахстана в глобальную безопасность и стабильность, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса предложил парламентариям активно участвовать в развитии международного транспортно-логистического сотрудничества. Он отметил, что Казахстан неустанно работает над диверсификацией трансконтинентальных перевозок по всему Евразийскому континенту. В этой связи особое значение имеет создание четкого правового режима Среднего коридора.

Спикер Мажилиса также затронул вопросы продовольственной безопасности, приведя пример работы Исламской Организации по продовольственной безопасности.

Говоря об эффективном использовании водных ресурсов, он напомнил об инициированном президентами Казахстана и Франции саммите «One Water» в Нью-Йорке и планах Казахстана по проведению Регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году.

На полях Ассамблеи МПС Ерлан Кошанов встретился с председателем Межпарламентского союза Тулией Аксон. Главной темой встречи стало укрепление взаимодействия парламента Казахстана с Межпарламентским союзом, в работе которого активное участие принимают депутаты Мажилиса.

– Использование потенциала парламентской дипломатии для содействия политическим, экономическим и гуманитарным связям обозначено одним из приоритетов Концепции внешней политики Казахстана. Наша страна занимает активную позицию и вносит значительный вклад в обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях, – сказал глава Мажилиса.

Глава Межпарламентского союза отметила продуктивную работу казахстанских депутатов в составе МПС по всем направлениям: изменение климата, демократия и права человека, мир и безопасность, гендерное равенство, участие молодежи и устойчивое развитие для всех.

В завершение беседы Ерлан Кошанов пригласил Тулию Аксон посетить Казахстан с официальным визитом и принять участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий в 2025 году.

На площадке Ассамблеи МПС также прошли встречи председателя Мажилиса со спикером палаты представителей Арабской Республики Египет Ханафи Джебали и председателем Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардаром Садиком. Ерлан Кошанов проинформировал зарубежных коллег о проводимых в Казахстанс реформах, а также обсудил с ними пути дальнейшего взаимодействия.

В работе Ассамблеи МПС в Женеве приняли участие делегаты 150 стран-членов Межпарламентского союза. Помимо основной сессии, депутаты Мажилиса поработали в постоянных комитетах, приняли участие в координационной встрече Азиатской Парламентской Ассамблеи, панельных дискуссиях, а также форумах женщин-парламентариев и молодых депутатов.

На этой сессии приступила к своим обязанностям депутат Мажилиса Айгуль Куспан, избранная в 2023 году в Луанде председателем постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности на трехлетний срок.