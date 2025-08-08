Космическую больницу будущего создадут в Китае

Китай,Космос
Айман Аманжолова
В ее стенах будут проведены исследования по здравоохранению при космических путешествиях людей, не являющихся космонавтами, и исследовании галактик

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Шэньчжэньский университет передовых технологий и Шанхайский инженерный центр микроспутников подписали соглашение о сотрудничестве по совместному созданию космической больницы будущего. Этот проект направлен на улучшение здоровья космонавтов, расширение возможностей мониторинга здоровья и обеспечения жизнедеятельности на орбите, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Работа космической больницы будущего будет сосредоточена на передовых методах профилактики и лечения заболеваний, преодолении ограничений в области космонавтики, медицины, биологии, а также на проведении исследований в передовых областях, таких как обеспечение жизни и здоровья в космическом пространстве.

Более того, в ее стенах будут проведены исследования по здравоохранению при космических путешествиях людей, не являющихся космонавтами, и исследовании галактик, говорится в статье, опубликованной в китайской газете "Кэцзи жибао" /China Science Daily/.

В соглашении говорится, что стороны будут опираться на свои преимущества в таких передовых областях, как медицинское оборудование, биомедицина, инновационные медицинские технологии и космические технологии, чтобы совместно создать будущую космическую больницу.

Стороны будут взаимодействовать для проведения испытаний передового медицинского оборудования для космоса, разрабатывать инновационные медицинские технологии и лекарственные препараты, а также системы жизнеобеспечения. Их партнерство также сфокусируется на разработке ключевых технологий, экспериментах и испытаниях для больниц в дальнем космосе и межзвездной миграции.  

 

