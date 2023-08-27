Кособуцкого дисквалифицировали в США

Спорт
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Казахстанец Жан Кособуцкий выступил на вечере бокса в американской Талсе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото sports.kz

Его соперник был нигериец Эфе Аджагба. В третьем раунде с Жана был снят балл за удар ниже пояса, а в четвертом раунде судья дисквалифицировал Кособуцкого за еще один удар в пах.

Для казахстанца это первое поражение в карьере после 19 побед, 18 из которых нокаутами. А Эфе Аджагба одержал 18 победу в профи при одном поражении.

Зарубежные болельщики в комментариях в Instagram Top Rank делятся впечатлениями от боя казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-1, 18 КО) с нигерийцем Эфе Аджагба (18-1, 14 КО.

«Единственные пояса, которые должны быть на кону, - это титулы чемпиона мира. В противном случае это просто кивок. И он даже не выиграл бой».

«Кособуцкий всё испортил. Этот парень больше никогда не должен драться в большом карде».

«Аджагба попадает в сумасшедшие ситуации. Иногда сначала его противники уходят от него, а теперь пытаются сделать ему бесплатную вазэктомию».

#США #бокс #Кособуцкий #дисквалификация

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