Костанайца осудили за распространение вирусов в интернете

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ДКНБ и ДП по Костанайской области при координации областной прокуратуры пресекли противоправную деятельность 24-летнего местного жителя, занимавшегося распространением вирусов в интернете, сообщает Kazpravda.kz

Вредоносная программа позволяла добывать персональные данные интернет-пользователей (логины, пароли, IP-адреса), которые интернет-мошенники могли использовать для своего преступного замысла.

Также материалы досудебного расследования свидетельствуют, что злоумышленник продавал свои услуги по обучению незаконному промыслу — созданию вредоносных программ.

«Приговором суда Nº2 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РК «Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов», и приговорен к одному году ограничения свободы, 100 часам принудительного труда и штрафу в 15 МРП (55 380 тенге), с изъятием всей компьютерной техники. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в полиции.

Ранее в Алматы задержали иностранца с аппаратурой для помощи мошенникам.