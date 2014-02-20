Ковровая галерея

Экономика

– Мне очень приятно работать здесь, такое впечатление, что находишься в ковровой галерее. В обеденное время я иногда хожу по цеху и любуюсь расцветками, мысленно решая, какой ковер выбрала бы для своего интерьера!

Моя собеседница Айжан Кузабаева на фабрике ТОО «Бал Текстиль» работает с первого дня. Пришла, как только услышала, что готовится к запуску новое производство, на которое набирают рабочих с обучением непосредственно на рабочем месте. Вообще-то у 25-летней Айжан – высшее образование. Но работу по специальности найти она так и не смогла. Сидеть же без дела на шее у родителей – не в ее характере. 

Порученный участок работы мастерица освоила очень быстро и теперь помогает войти в курс дела новичкам. Фабрика постепенно расширяется, и набор рабочих идет постоянно. На первом этапе на фабрике введено 6 линий. На них выпускаются ковры и ковровые изделия под двумя торговыми марками – «Туран» и «Алатау». Друг от друга они отличаются количеством узлов на 1 кв. метр. Если в «Алатау» их 190 тыс. на 1 кв. м, то в «Туране» – в два раза больше. 

Дизайн ковров разрабатывают специалисты специально созданного бюро. В него набрали по конкурсу выпускников Южно-Казахстанского художественного колледжа имени Кастеева. Азиза Жарылкасымова и еще полтора десятка начинающих дизайнеров пока работают под руководством приглашенных дизайнеров из Турции, но вскоре все они отправятся в самостоятельное плавание, дав простор своей фантазии. А развернутся есть где, ведь в производстве каждого ковра используется восемь основных цветов. Хорошее поле для творчества!  

Фабрика расположена на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) «Оңтүстік». Стоимость проекта составляет 8,450 млрд. тенге. В общей сложности на предприятии  за три года планируется открыть 610 рабочих мест. Проектная мощность позволяет выпускать 10 млн. кв. м ковровых изделий в год. Проект рассчитан на 4 этапа с постепенным вводом в эксплуатацию 26 линий. 

Реализация первого этапа обошлась в 1,7 млрд. тенге, его проектная мощность – 2,3 млн. кв. м ковров. Сейчас на фабрике трудоустроено чуть больше ста человек. Пока ковры производят из сырья, которое ввозится из Турции. Но уже на второе полугодие запланирован ввод в эксплуа­тацию крутильно-прядильной фабрики, строительство которой по соседству даже зимой не прекращается. Она обойдется в 750,0 млн. тенге. Мощность крутильно-прядильной фабрики изначально рассчитана на обеспечение полипропиленовой нитью всех 26 линий. Здесь же будет цех покраски. Как только решится вопрос обеспечения фабрики собственным сырьем, предприятие поэтапно прирастет еще двумя цехами, в каждом из которых предусмотрена установка 10 линий. Оборудование для них, как и для первых шести, ввезут из Бельгии. 

ТОО «Бал Текстиль» является совместным казахстанско-турецким предприятием. Оно вошло в Карту индустриализации, но в его создании нет бюджетного финансирования. Ковровая фабрика полностью построена на частные средства. 

Проблем со сбытом продукции нет, ведь она сполна отвечает самым современным требованиям к качеству и отличается креативным дизайном. Привлекательна для потребителей и цена ковров и ковровых изделий, стоимость которых на 10–15% ниже по сравнению с теми, что завозятся из России, Турции, Ирана, Узбекистана и Бельгии.

На текущий год в СЭЗ «Оңтүс­тік» запланирован запуск еще одной ковровой фабрики – ТОО «Есенжол Назар». Стоимость проекта – 900,0 млн. тенге. На ней смогут трудоустроиться 60 человек. Проектная мощность предприятия рассчитана на выпуск 3,0 млн. кв. м ковров в год. По информации Сапарбека Туякбаева, заместителя акима области, при выходе на проектную мощность два ковровых предприятия обеспечат 60–70% потребности населения Казахстана и будут иметь возможность экспортировать в год порядка 3–4 млн. кв. м ковров.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

