Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области

В Алматинской области полиция задержала 25-летнего парня, который промышлял кражами в мечетях. Подозреваемому доказана причастность к 16 кражам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержание произвели полицейские Талгарского района, к которым с конца февраля начали поступать заявления от прихожан мечетей, расположенных в поселках Туздыбастау, Гульдала, Кызыл ту и Панфилова.

Действия преступника, который всегда использовал защитную маску, запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

"Подозреваемый использовал время вечернего намаза и крал у прихожан деньги, сотовые телефоны и ценные вещи. Действовал как внутри мечетей, так и снаружи, где вскрывал припаркованные автомашины. Боковые стекла автомобилей разбивал специальным молоточком с пластмассовой основой и стальным наконечником. Мужчина оказался 25-летним жителем соседнего города Есик, ранее привлекавшимся к ответственности за кражи. Сейчас задержанный проверяется на причастность к другим аналогичным кражам на территории региона", – рассказал заместитель начальника Талгарской районной полиции Андрей Бурьянский.

В качестве вещественных доказательств в материалах уголовного дела имеются изъятые видеозаписи, краденые телефоны и орудие преступлений.

На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения "содержание под стражей", добавили в полиции.

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