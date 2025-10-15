Фотограф из Конаева Герман Кан случайно встретил на реке Или перевязку, редкого зверька из семейства куньих, занесенного в Красную книгу Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Qonaev-gorod

Скриншот видео из Instagram-аккаунта Германа Кана

Автор разместил видео на своей странице в Instagram. По словам Германа Кана, изначально он хотел понаблюдать за филином, но вместо этого встретил необычного хищника – перевязку. И такая встреча в дикой природе считается большой удачей.

Перевязка, или перегузна (Vormela peregusna), известна также под казахским названием шұбар күзен. Это небольшое, но очень ловкое животное с характерным пестрым окрасом. Латинское название vormela переводится как «маленький червяк».

Эти животные ведут скрытный образ жизни и встречаются крайне редко. Основные ареалы обитания перевязки – пустыни Кызылкум, Моюнкум, Южное Прибалхашье, иногда их можно встретить и в предгорьях Алматинской области. В отдельных случаях перевязок наблюдали даже на высоте до 3000 м.

Перевязки – хищники, питающиеся сусликами, хомяками, мелкими птицами, а также насекомыми. Они с одинаковой ловкостью перемещаются как по земле, так и по деревьям. Несмотря на небольшой размер, зверек отличается храбростью и быстрой реакцией.

О продолжительности жизни перевязок в природе нет данных, однако в неволе они могут прожить до девяти лет.