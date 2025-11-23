Красную сигнальную полосу на обочину дороги впервые нанесли в Карагандинской области

Автодороги
60

В зимний период вопросы безопасности дорожного движения требуют особого контроля, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров совместно с сотрудниками “КазАвтоЖол” провел комплексную проверку республиканских и областных автодорог региона, сообщает Polisia.kz.

Основная цель — оценить соответствие дорог техническим требованиям, проверить их готовность к зимнему периоду, а также обеспечить своевременную очистку от снега и оперативное закрытие при неблагоприятной погоде.

По итогам анализа установлено, что на семи участках республиканских трасс, проходящих через область, регулярно фиксируются ДТП. В связи с этим полиция и специалисты “КазАвтоЖол” начали устанавливать на данных отрезках дополнительные предупреждающие знаки с использованием современных технологий.

"Сегодня мы вместе с дорожными специалистами провели проверку и приступили к установке предупреждающих знаков на аварийно-опасных участках. Впервые в республике, в Карагандинской области, мы нанесли красную сигнальную полосу на обочину дороги. Этот элемент появился на трассе Караганда–Каркаралы, где ранее произошла тяжелая авария с участием двух автомобилей, унесшая жизни пяти человек. Красная полоса хорошо видна в темное время суток и привлекает внимание водителей, кроме того, в зимнее время она хорошо видна под снежным покровом. С момента ее нанесения на данном участке не зарегистрировано ни одного ДТП", — отметил Жаскайрат Каиров.

Он подчеркнул, что в зимний период вопросы безопасности дорожного движения требуют особого контроля. Закрытие дорог при ухудшении погоды и обеспечение безопасного движения остаются первоочередными задачами.

"Для этого на республиканских трассах мы установили крупные информационные экраны, отображающие погодные условия в разных районах области. Например, если в Темиртау дорога закрыта, то, чтобы избежать заторов, движение может быть ограничено и в Балхаше. При этом если там ясная погода, на экранах отображается подробная информация, чтобы у водителей не возникало недопонимания. Кроме того, по нашему предложению на трассах появились электронные знаки ограничения скорости. Они автоматически регулируют скоростной режим в зависимости от погоды: при ухудшении условий максимальная скорость снижается со 140 до 80–60 км/ч, а данные меры должны предупреждать водителей о том, что на дорогах может быть ледяной покров или снежные заносы", — пояснил Каиров. Специалисты отмечают, что подобные проверки и профилактические меры будут продолжены и в дальнейшем.

#Карагандинская область #дороги #красные сигнальные линии

Популярное

Все
Складское помещение горело в Алматы
Список социально значимых товаров может быть расширен в РК
Электроснабжение в обесточенных домах Астаны восстановлено
Юбилейный концерт в честь празднования 100-летия Нургисы Тлендиева прошел в Астане
Минобороны внедряет цифровой рейтинг военнослужащих
В Мангистау открылись три новых пожарных центра
Красную сигнальную полосу на обочину дороги впервые нанесли в Карагандинской области
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Запущен завод по переработке мяса птицы
Уверенный рост экономики Приаралья
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
В Казахстане начали применять протонную терапию
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Масштабное обновление дорожной инфраструктуры продолжается …
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
В Актюбинской области открыли первый участок реконструирова…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]