Фото: Polisia.kz

Заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров совместно с сотрудниками “КазАвтоЖол” провел комплексную проверку республиканских и областных автодорог региона, сообщает Polisia.kz.

Основная цель — оценить соответствие дорог техническим требованиям, проверить их готовность к зимнему периоду, а также обеспечить своевременную очистку от снега и оперативное закрытие при неблагоприятной погоде.

По итогам анализа установлено, что на семи участках республиканских трасс, проходящих через область, регулярно фиксируются ДТП. В связи с этим полиция и специалисты “КазАвтоЖол” начали устанавливать на данных отрезках дополнительные предупреждающие знаки с использованием современных технологий.

"Сегодня мы вместе с дорожными специалистами провели проверку и приступили к установке предупреждающих знаков на аварийно-опасных участках. Впервые в республике, в Карагандинской области, мы нанесли красную сигнальную полосу на обочину дороги. Этот элемент появился на трассе Караганда–Каркаралы, где ранее произошла тяжелая авария с участием двух автомобилей, унесшая жизни пяти человек. Красная полоса хорошо видна в темное время суток и привлекает внимание водителей, кроме того, в зимнее время она хорошо видна под снежным покровом. С момента ее нанесения на данном участке не зарегистрировано ни одного ДТП", — отметил Жаскайрат Каиров.

Он подчеркнул, что в зимний период вопросы безопасности дорожного движения требуют особого контроля. Закрытие дорог при ухудшении погоды и обеспечение безопасного движения остаются первоочередными задачами.