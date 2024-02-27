На 15 млн тенге обманула кредитная мошенница жителей Бурабая

Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

Ею оказалась 51-летняя жительница города Макинск в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отдел полиции Бурабайского района Акмолинской области поступили заявления от семи местных жителей о том, что с апреля по октябрь 2023 года неизвестная женщина, войдя к ним в доверие, завладела деньгами на сумму более 15 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.

Как установили полицейские, летом 2023 года семеро пострадавших решили оформить кредит, но банк не одобрил их заявки. Через своих знакомых они узнали о женщине, которая может им помочь с оформлением кредита. Она согласилась помочь им в получении кредита в обмен на половину от одобренной суммы, то есть 50%. В свою очередь она обещала сама оплачивать ежемесячный платеж по кредиту в течение шести месяцев.

Таким образом, пострадавшие оформили на себя, в общем, более 30 млн тенге и ровно половину отдали злоумышленнице. Заполучив деньги, она перестала выходить на связь с потерпевшими. Естественно, обещанные ежемесячные платежи не выплачивала.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 51-летнюю жительницу Макинска, поместив затем в изолятор временного содержания. Подозреваемая проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории области, — детализировали в правоохранительных органах.

В пресс-службе добавили, что всех, кто пострадал от подобных действий, просят обратиться в полицию.
 

#кредит #мошенница #афера

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