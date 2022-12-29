Крупнейший колл-центр мошенников ликвидировали казахстанские и украинские киберполицейские

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о крупнейшей международной спецоперации по ликвидации колл-центра мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В конце декабря сотрудники Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллеги из Национальной полиции Украины при проведении совместных оперативных мероприятий пресекли деятельность колл-центра мошенников в украинском городе Днепр.

Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении казахстанцев.

«Они звонили по телефону гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического колл-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем», – поделился начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

По его словам, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.

«Одновременно украинской стороной в 13 адресах проживания подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски. Были изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, SIM-карты и другие вещественные доказательства. На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка.

При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов. Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального банка нашей страны. Эти сведения мошенниками использовались для проведения фрод-звонков для присвоения денег с их счетов», – продолжил спикер.

Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы – граждане Украины. Колл-центр состоял из 40 человек.

На данный момент украинская сторона при содействии казахстанской киберполиции проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, возможных соучастников противоправной деятельности, а также ущерба, нанесенного казахстанцам данной преступной группой.

Отметим, Центр по борьбе с киберпреступностью в этом году в нашей стране пресек деятельность ряда преступных групп из казахстанцев и иностранцев – координаторов мошенников и пособников-дропов. По этим фактам проводится расследование для привлечения данных лиц к ответственности.