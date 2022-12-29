Крупнейший колл-центр мошенников ликвидировали казахстанские и украинские киберполицейские

Международное сотрудничество , Видеогалерея
72

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о крупнейшей международной спецоперации по ликвидации колл-центра мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

В конце декабря сотрудники Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллеги из Национальной полиции Украины при проведении совместных оперативных мероприятий пресекли деятельность колл-центра мошенников в украинском городе Днепр.

Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении казахстанцев.

«Они звонили по телефону гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического колл-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем», – поделился начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

По его словам, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.

«Одновременно украинской стороной в 13 адресах проживания подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски. Были изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, SIM-карты и другие вещественные доказательства. На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка.

При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов. Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального банка нашей страны. Эти сведения мошенниками использовались для проведения фрод-звонков для присвоения денег с их счетов», – продолжил спикер.

Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы – граждане Украины. Колл-центр состоял из 40 человек.

На данный момент украинская сторона при содействии казахстанской киберполиции проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, возможных соучастников противоправной деятельности, а также ущерба, нанесенного казахстанцам данной преступной группой.

Отметим, Центр по борьбе с киберпреступностью в этом году в нашей стране пресек деятельность ряда преступных групп из казахстанцев и иностранцев – координаторов мошенников и пособников-дропов. По этим фактам проводится расследование для привлечения данных лиц к ответственности.

 

Популярное

Все
Актауские чиновники не потратили на украшение города на Новый год ни тиына
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Общественность Мангистау пугает «исчезающий» Каспий
«Казахстанская правда» начинает новую рубрику «Дело № 1...». Она о людях, известных и не совсем, всех тех, кто пережил, выжил или нет, всех, кого коснулся морозным инеем холод репрессий
В преддверии праздников спасатели предупреждают: лед на алматинских водоемах не пригоден для развлечений
Костанай вчера и сегодня
Карагандинец приглашал девушек на свидания и обворовывал их
Вдохновленный мелодией кюя
Досталось на орехи
Обошлось без нокаутов
Пенаты для пернатых
А не замахнуться ли нам на «Аладдина»?
Обратитесь к адвокату!
Под контролем
Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд РК
Эпидсезон в разгаре
Горы мусора тут и там
Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года
Алгоритмы демонополизации
Более 30 человек погибли на Филиппинах из-за наводнения, 24 пропали без вести
Закон Республики Казахстан
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Официальное представительство Apple может появиться в Казахстане
Предприятие стоимостью $1,3 млрд совместно откроют Казахстан и Узбекистан в Навоийской области
Один раз не Гандапас
Заявление Челаха поступило в Генпрокуратуру
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Исчез со двора дома: вторые сутки ищут 4-летнего мальчика в…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвес…
Международное сотрудничество , Правительство
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Уз…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]