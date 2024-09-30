Крупнейший мультилокационный хакатон пройдет в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

18-19 октября в Казахстане состоится крупнейший мультилокационный хакатон Decentrathon 2.0 с призовым фондом в 50 000 долларов и виртуальной ярмаркой вакансий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Мероприятие охватит 17 регионов страны и соберет более 2 500 разработчиков, которые будут решать задачи в направлениях AI, Blockchain, GameDev и Telegram mini apps.

Если в прошлом году в соревнованиях приняли участие свыше 1 500 участников из 9 регионов, то в этом году хакатон расширяет свои горизонты на 17 регионов, включая ведущие университеты и технопарки Казахстана.

«Участники смогут побороться за значительный денежный приз, представить проекты ведущим компаниям отрасли и получить знания и практические навыки под руководством экспертов IT. Виртуальная ярмарка вакансий предоставит разработчикам уникальную возможность найти работу в ведущих компаниях страны и за ее пределами. Хакатон открыт для разработчиков и технологических энтузиастов. Если вы готовы бросить вызов и создать решения, способные изменить будущее, Decentrathon 2.0 — ваша платформа», — говорится в распространенном пресс-релизе министерства.

Мероприятие пройдет в крупных городах, включая Астану, Алматы, Шымкент, Караганду и другие региональные центры.

«Decentrathon — первое масштабное IT-событие, охватывающее все регионы Казахстана, и одно из ключевых мероприятий движения Generative Nation в этом году. Наша цель — AI-трансформация страны, и такие инициативы должны иметь национальный масштаб. Важно, чтобы они охватывали все регионы, предоставляя молодым талантам возможность внести свой вклад в развитие технологий и искусственного интеллекта», — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев подчеркнул, что AI-инженеры играют ключевую роль в AI-трансформации Казахстана. Инициативы движения Generative Nation нацелены на развитие человеческого капитала в сфере AI, который будет работать над проектами, трансформирующими не только страну, но и глобальные отрасли.