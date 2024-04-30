Крупные бизнесмены восстановят жилье пострадавшим от паводков в Костанайской области

Представители крупного бизнеса готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводков в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Среди них основатель холдинга ADD Capital Данияр Абулгазин, член совета директоров компании ERG Шухрат Ибрагимов, председатель совета директоров компаний «Аллюр» и «АгромашХолдинг» Андрей Лаврентьев, а также председатель правления RG Brands Тимур Калтаев. С объемом предстоящих восстановительных работ их ознакомил вице-премьер Канат Бозумбаев.

В Костанае, Аркалыке, Амангельдинском, Джангельдинском, Карасуском и Костанайском районах еще сохраняется режим ЧС местного масштаба. В эвакуационных пунктах находятся 160 человек. В ходе встречи с гражданами Канат Бозумбаев разъяснил порядок возмещения ущерба, в том числе по затопленным дачам (единственное жилье).

«Тем, кому жилье восстановить невозможно, мы его построим либо приобретем. Если можно будет восстановить жилье, отремонтируем. Это делается за счет спонсоров, меценатов, представителей бизнеса. В социальных сетях выражается озабоченность сохранностью средств, которые крупный бизнес направляет на восстановление жилья пострадавшим. Хочу ответственно сказать, что средства в основном будут тратиться бизнесом самостоятельно. Они будут приобретать жилье для пострадавших, строить либо ремонтировать», — пояснил вице-премьер.

Канат Бозумбаев отдельно остановился на вопросах выплаты компенсаций и финансовой помощи. От жителей Костанайской области поступило свыше 3 тыс. заявлений на единовременные выплаты. Финансовая помощь уже оказана почти 2 тыс. семей на сумму 705,2 млн тенге.

«Выплата 100 МРП всем пострадавшим находится в ведении акиматов и маслихатов. Они определяют, какую сумму, кому и как выплачивать. Мы понимаем, что проблемы едины по всей стране, поэтому на оперативном штабе рекомендовали, чтобы по 100 МРП выплатили всем», — отметил Канат Бозумбаев.

Пострадавшие от паводков также имеют право на компенсацию за утраченное или испорченное имущество в пределах до 150 МРП. В перечень такого имущества входят: предметы для хранения и приготовления пищи, предметы мебели для приема пищи, предметы мебели для сна, предметы средств информирования граждан, предметы средств водоснабжения и отопления.

Вице-премьер поручил специальным комиссиям завершить все работы по оценке ущерба от паводков до 10 мая.

Тем временем жителям Костанайского района уже начали выдавать квартиры в одном из новых многоэтажных домов. На сегодняшний день районный акимат заключил порядка 30 договоров на предоставление жилья. Помощь жителям оказывает фонд «Аяла» бизнесмена Данияра Абулгазина. Предприниматель приобретет квартиры для 65 семей Костанайского района и города Аркалыка на 1,5 млрд тенге из личных средств и еще 500 млн направит в фонд «Демеу».

«Мой дом ушел под воду наполовину в селе Алтынсарино. Его признали непригодным для проживания. Сразу же нам оказали большую поддержку, обеспечили всем необходимым. У меня трое детей, нам выдали трехкомнатную квартиру в новом доме. Большое вам спасибо!» — поблагодарила мецената жительница Костанайской области Асем Камалова.

До наступления холодов всех оставшихся без крова местные власти должны обеспечить жильем. В этом акимату Костанайской области помогут крупные предприниматели, которые приобретут и построят 378 домов, а еще 638 домов отремонтируют.

«В трудное для страны время никто не должен оставаться в стороне. В Костанайской области есть несколько наших предприятий. Наши сотрудники принимали активное участие в борьбе со стихией. Помогали с экстренной эвакуацией сельчан из зоны затопления, включая детей. В села близ Аркалыка была направлена наша спецтехника для сооружения дамб. Для тех, кто остался без крова, мы закупим готовое жилье», — сказал представитель компании ERG Шухрат Ибрагимов.

Отметим, что акционеры-основатели Eurasian Resources Group выделили 400 млн в первые дни паводка, а затем еще 40 млрд тенге на ликвидацию последствий стихии и поддержку жителей. На эти средства в том числе планируется реконструировать дорожную и инженерную инфраструктуру, а также школы в Костанайской области.

Предприниматель Андрей Лаврентьев сообщил, что направит в регион 3 млрд тенге. Эта сумма пойдет на строительство 140 домов либо приобретение 96 квартир, а также ремонт 400 домов. Ранее его компании перечислили 500 млн тенге в корпоративный фонд «Демеу Қазақстан қоры» на борьбу со стихией.

«Трудное время сплачивает людей. Как только в Костанай пришла большая вода, более тысячи наших сотрудников вместе с сотрудниками акимата и специальных служб занялись укреплением дамб, помогали людям в распределительных пунктах. Это наша родная область, все наши предприятия находятся здесь. На выделенные средства будут приобретаться квартиры и строиться дома. Мы откликнулись на призыв главы государства, и я думаю, что мы эту работу вместе с правительством обязательно сделаем», — сказал Андрей Лаврентьев.

В свою очередь компания RG Brands также направит 1,46 млрд тенге на строительство и ремонт жилья в Костанайской области.

Кроме этого, из резерва правительства РК было перечислено 405 млн тенге на покупку домов для пострадавших от паводка в Аркалыке.