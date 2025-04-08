Правительство готово оказывать необходимую поддержку инвесторам в сфере туризма

Туризм
58

В ходе заседания Правительства Премьер-министр отметил, что на сегодня в Казахстане реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, и Правительство готово оказывать инвесторам необходимую поддержку в решении проблемных вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«По поручению Главы государства реализуются крупные инвестиционные проекты. Новый импульс развития получил горный кластер в Алматы и Алматинской области. Имеется потенциал развития горнолыжного и природного туризма на Востоке Казахстана. В Щучинско-Боровской курортной зоне планируется провести масштабную модернизацию, которая позволит создать круглогодичные туристические объекты, развить экологический и спортивный туризм.

Близ Актау на территории «Теплого пляжа» реализованы проекты строительства пятизвездочного отеля и тематического парка развлечений. В области получит новый импульс развития курортная зона Кендерли, там будет построен аэропорт.

Правительство готово оказывать всю необходимую поддержку инвесторам и решать возникающие вопросы», – подчеркнул Олжас Бектенов.

⏩Вместе с тем проводится работа по предоставлению права фермерам заниматься агротуризмом. Также развивается направление событийного и культурного туризма. Олжас Бектенов поручил Министерству туризма и спорта совместно с акиматами регионов в двухмесячный срок утвердить единый календарь всех культурных, событийных, спортивных мероприятий. Всем заинтересованным госорганам – выработать четкий механизм интеграции крупных событий в туристические потоки.

Премьер-министр подчеркнул важность создания единой цифровой экосистемы туризма. В данном контексте необходимо продолжить работу над созданием приложения TravelStan, которое позволит объединить всех участников рынка и гарантировать туристам доступ к качественным и надежным услугам.

Олжас Бектенов поручил интегрировать в туры памятники истории и культуры и следить за их сохранностью. При этом важно следить за соблюдением экологических требований и сохранностью памятников природы и культуры.

 Особое внимание уделено вопросам повышения качества сервиса туристических услуг.

«Следует принять соответствующие меры по подготовке и повышению квалификации туристических гидов. Для этого в каждом регионе надо на регулярной основе проводить курсы повышения квалификации и качества сервиса оказываемых туристических услуг», – отметил Премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул важность комплексной работы по развитию инфраструктуры и обеспечению доступности туристских дестинаций.

«В прошлом году запущен туристический поезд «Жибек жолы», пролегающий по маршруту Шелкового пути. Начата масштабная реконструкция 125 железнодорожных вокзалов. Построены новые терминалы аэропортов в городах Алматы, Шымкент и Кызылорда.

Принимаются меры по упрощению миграционных процедур. Так, на пограничных переходах реализуется пилотный проект по пропуску без очереди организованных тургрупп. Данная мера позволила сократить время прохождения паспортного контроля почти в 5 раз», – акцентировал внимание Олжас Бектенов.
 

Также будет оцифрован механизм TaxFree. Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил, что в Казахстане система TaxFree внедрена в пилотном режиме в 2019 году в ряде городов – Астане, Алматы, Шымкенте и Туркестане. В рамках использования данного инструмента иностранным туристам реализовано товаров на сумму 4,9 млрд тенге. Средний чек продажи составил 837 тыс. тенге. Таким образом, система Tax Free является эффективным средством стимулирования покупательской активности туристов.

«Данный инструмент должен быть полностью оцифрован и автоматизирован для удобства туристов, особенно механизм возврата средств в аэропортах», – подчеркнул Олжас Бектенов.

#Казахстан #туризм #премьер

Популярное

Все
Праздник, объединивший народы и страны
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Джей Ло едет в Астану
Спасатели получили новую технику
Путь на Балхаш станет более комфортным
Движение к справедливости и здоровью
Сенаторы рассмотрят меры повышения прозрачности системы ОМС
Фильтры от Трампа из Алматы
Во имя единства и согласия
Стройка стоит, дольщики ждут
Мажилисмены фракции партии «Amanat» высказали предложения по новому Налоговому кодексу
Обеспечение социального развития в условиях новых глобальных вызовов
В Аулиеколе создается лесосеменной комплекс
Общие устремления, практические планы
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Женский вопрос, требующий внимания
Вручены государственные награды
Половодье пошло на спад
Накопить, использовать и снова накопить
Цель – удвоение объемов аграрного производства
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Как на севере страны готовятся к посевной
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Головкин выступил на открытии этапа Кубка мира по боксу в Бразилии
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Сообщить владельцу авто о проблеме теперь можно через eGov Mobile
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину

Читайте также

Как организовать лучшее автопутешествие по Казахстану
Астана летом станет важным центром культурных событий
Новые отели, пляж: что изменится в Бурабае
Акиматы наделят новыми полномочиями в сфере туризма

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]