В ходе заседания Правительства Премьер-министр отметил, что на сегодня в Казахстане реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, и Правительство готово оказывать инвесторам необходимую поддержку в решении проблемных вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«По поручению Главы государства реализуются крупные инвестиционные проекты. Новый импульс развития получил горный кластер в Алматы и Алматинской области. Имеется потенциал развития горнолыжного и природного туризма на Востоке Казахстана. В Щучинско-Боровской курортной зоне планируется провести масштабную модернизацию, которая позволит создать круглогодичные туристические объекты, развить экологический и спортивный туризм.



Близ Актау на территории «Теплого пляжа» реализованы проекты строительства пятизвездочного отеля и тематического парка развлечений. В области получит новый импульс развития курортная зона Кендерли, там будет построен аэропорт.



Правительство готово оказывать всю необходимую поддержку инвесторам и решать возникающие вопросы», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем проводится работа по предоставлению права фермерам заниматься агротуризмом. Также развивается направление событийного и культурного туризма. Олжас Бектенов поручил Министерству туризма и спорта совместно с акиматами регионов в двухмесячный срок утвердить единый календарь всех культурных, событийных, спортивных мероприятий. Всем заинтересованным госорганам – выработать четкий механизм интеграции крупных событий в туристические потоки.

Премьер-министр подчеркнул важность создания единой цифровой экосистемы туризма. В данном контексте необходимо продолжить работу над созданием приложения TravelStan, которое позволит объединить всех участников рынка и гарантировать туристам доступ к качественным и надежным услугам.

Олжас Бектенов поручил интегрировать в туры памятники истории и культуры и следить за их сохранностью. При этом важно следить за соблюдением экологических требований и сохранностью памятников природы и культуры.



Особое внимание уделено вопросам повышения качества сервиса туристических услуг.

«Следует принять соответствующие меры по подготовке и повышению квалификации туристических гидов. Для этого в каждом регионе надо на регулярной основе проводить курсы повышения квалификации и качества сервиса оказываемых туристических услуг», – отметил Премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул важность комплексной работы по развитию инфраструктуры и обеспечению доступности туристских дестинаций.

«В прошлом году запущен туристический поезд «Жибек жолы», пролегающий по маршруту Шелкового пути. Начата масштабная реконструкция 125 железнодорожных вокзалов. Построены новые терминалы аэропортов в городах Алматы, Шымкент и Кызылорда.



Принимаются меры по упрощению миграционных процедур. Так, на пограничных переходах реализуется пилотный проект по пропуску без очереди организованных тургрупп. Данная мера позволила сократить время прохождения паспортного контроля почти в 5 раз», – акцентировал внимание Олжас Бектенов.



Также будет оцифрован механизм TaxFree. Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил, что в Казахстане система TaxFree внедрена в пилотном режиме в 2019 году в ряде городов – Астане, Алматы, Шымкенте и Туркестане. В рамках использования данного инструмента иностранным туристам реализовано товаров на сумму 4,9 млрд тенге. Средний чек продажи составил 837 тыс. тенге. Таким образом, система Tax Free является эффективным средством стимулирования покупательской активности туристов.