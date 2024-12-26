Через туннель на казахско-узбекской границе провозили контрабандный ГСМ

Фото: прокуратура Туркестанской области

Международным сотрудничеством пресечена деятельность организованной преступной группы, сообщает Kazpravda.kz

По инициативе и при координации прокуратуры Туркестанской области, Департаментами экономических расследований и КНБ по Туркестанской области, при сотрудничестве c правоохранительными органами Узбекистана, пресечена деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов.

В частности, группой лиц произведена прокладка туннеля на казахско-узбекской границе протяженностью 450 метров. Через данный туннель ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев

«В ходе специальных мероприятий были установлены все члены преступной группы, в числе которых также граждане Узбекистана. Аналогичные мероприятия проведены правоохранительными органами Узбекистана на приграничной зоне государственной границы. Кроме того, установлена схема перечисления денежных средств с соседнего государства, за экспортированное топливо. Члены транснациональной преступной группы как на территории Казахстана, так и на территории Узбекистана задержаны», – пишут в пресс-релизе.

В настоящее время ведется досудебное расследование.