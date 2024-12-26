Крушение самолета в Актау: Из 38 погибших опознаны 10 человек

Работа по идентификации остальных продолжается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Из 38 погибших опознаны 10 человек: 3 гражданина Казахстана, 3 России и 4 Азербайджана. Работа по идентификации остальных продолжается», – говорится в сообщении.

В медицинских учреждениях остаются 20 пострадавших. Все 29 госпитализированных опознаны. Ожидается вылет двух бортов азербайджанской делегации с 14 пострадавшими.

На месте происшествия работают спасатели, кинологи, сотрудники акимата.

Напомним, 25 декабря МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

Ранее МЧС публиковало список погибших казахстанцев. Среди них один ребенок.