- Кто должен позаботиться о нас, Билл Гейтс или Илон Маск? – мажилисмен об оповещениях при ЧС

Мажилис, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутат возмутился, что алматинцы при землетрясении получили информацию от мировых сервисов, но почему-то не от МЧС и не от национальных операторов

Фото: parlam.kz

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев в ходе обсуждения на пленарном заседании Мажилиса поправок по вопросам связи и цифровизации раскритиковал системы оповещения о ЧС в Алматы. Он констатировал, что Google оповестила алматинцев о землетрясении раньше, чем ДЧС и провайдеры, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы получили информацию от мировых сервисов, но почему-то не от нашего МЧС и не от национальных операторов. Возникает такой резонный вопрос: кто должен позаботиться о нас, Билл Гейтс или Илон Маск? Что с нашей системой оповещения не так, почему не срабатывают системы связи?» - спросил Сергей Пономарев.

Отвечая на возмущение коллеги, депутат Екатерина Смышляева с аргументами и фактами мажилисмена согласилась.

«Кто виноват, этот вопрос разбирается предметно. Там, я думаю, источник не вовремя подал информацию, может не сработала система оповещения. У нас на сегодня есть у операторов сотовой связи рассылка коротких сообщений. Но в сроках они никак не ограничены, они могут рассылаться в течение дня», - говорит мажилисмен.

Она отметила необходимость ввести мгновенные оповещения в таких случаях, как чрезвычайные ситуации.

«Они будут короткими и одновременно рассылаться всем пользователям», - пояснила Смышляева.

Напомним, ночью 23 января в Алматы произошло землетрясение.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.

#мажилис #ЧС #депутат #критика #Сергей Пономарев #оповещения

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