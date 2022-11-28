Кто может стать депутатом Сената Парламента Казахстана

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Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства напомнил о требованиях, предъявляемых к кандидатам в депутаты Сената Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Константин Петров сообщил, что данные требования предусмотрены статьей 33 и 51 Конституции РК, а также законом «О выборах».

«Депутатом парламента может быть лицо, состоящие в гражданстве РК и постоянно проживающий на ее территории последние 10 лет. Депутатом сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование, стаж работы - не менее 5 лет, постоянно проживающее на территории соответствующего региона не менее трех лет. Кандидат должен обладать активным избирательным правом», - отметил спикер.

Между тем, по его данным, кандидат должен обладать активным избирательным правом: не имеют право избирать и быть избранными лица, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

«Конституционным законом «О выборах» предусмотрено, что не может быть кандидатом в депутаты парламента лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо вина которого в совершении коррупционного преступления и нарушения в установленном законом порядке признано судом», - добавил Петров.

Также в ходе заседания Петров сообщил, что очередные выборы депутатов сената назначены на 14 января 2023 года.

«В связи с приближающимся окончанием конституционного срока полномочий депутатов сената, избранных в 2017 году, указом президента РК №4 от 26 ноября назначены очередные выборы депутатов сената на 14 января 2023 года. Выборы депутатов в данном случае назначаются не менее, чем за 4 месяца до окончания конституционного срока полномочий депутатов сената и проводятся не менее, чем за 2 месяца до окончания конституционного срока полномочий действующих депутатов сената», - сказал он.