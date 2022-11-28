Кто может стать депутатом Сената Парламента Казахстана

Сенат
Диасов Ораз
корреспондент

Выборы депутатов сената в Казахстане назначены на 14 января.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства напомнил о требованиях, предъявляемых к кандидатам в депутаты Сената Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Константин Петров сообщил, что данные требования предусмотрены статьей 33 и 51 Конституции РК, а также законом «О выборах».

«Депутатом парламента может быть лицо, состоящие в гражданстве РК и постоянно проживающий на ее территории последние 10 лет. Депутатом сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование, стаж работы - не менее 5 лет, постоянно проживающее на территории соответствующего региона не менее трех лет. Кандидат должен обладать активным избирательным правом», - отметил спикер.

Между тем, по его данным, кандидат должен обладать активным избирательным правом: не имеют право избирать и быть избранными лица, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

«Конституционным законом «О выборах» предусмотрено, что не может быть кандидатом в депутаты парламента лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо вина которого в совершении коррупционного преступления и нарушения в установленном законом порядке признано судом», - добавил Петров.

Также в ходе заседания Петров сообщил, что очередные выборы депутатов сената назначены на 14 января 2023 года.

«В связи с приближающимся окончанием конституционного срока полномочий депутатов сената, избранных в 2017 году, указом президента РК №4 от 26 ноября назначены очередные выборы депутатов сената на 14 января 2023 года. Выборы депутатов в данном случае назначаются не менее, чем за 4 месяца до окончания конституционного срока полномочий депутатов сената и проводятся не менее, чем за 2 месяца до окончания конституционного срока полномочий действующих депутатов сената», - сказал он.

Популярное

Все
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
«Виновны!» – таков приговор суда, рассмотревшего уголовное дело по обвинению в покушении на убийство журналиста
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Только 10% потенциальных потребителей газа в трех поселках, расположенных в 20–30 км от Жезказгана, подключились к газопроводу
На Казахстанском Алтае начался лавиноопасный сезон
​​​​​​​Что не так с ночным тарифом?
Помогать не магазинам, а заводам
Испытание морозом не прошли
Предприниматели тоже плачут
Astana Club в Париже
Astana Piano Passion: юные, талантливые, перспективные
«Якорь» для сельской молодежи
Не пей, можешь не выжить
Талантам надо помогать
Проекты на перспективу
В Алматы побеждает «Бенфика»
Франция уже в плей-офф
Ответственная свобода
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО

Читайте также

Политика , Сенат
ЦИК РК: Регистрация кандидатов в депутаты Сената стартует 2…
Сенат
Сенаторы призвали Правительство решать жилищные проблемы ка…
Сенат , Недвижимость
88 ветеранов ВОВ до сих пор стоят в очереди на жилье в Каза…
Сенат , Недвижимость
Установить лимит при госзакупках для стройкомпаний предложи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]