Кто в ответе за персональные данные граждан? Цифровизация 1 мая 2025 г. 2:31 132 Николай Жоров старший корреспондент отдела информации и права В Алматы в ходе заседания круглого стола на тему «Криптография и персональные данные: передовые практики и развитие локальных решений» состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Эксперты в области цифровизации и законотворчества, представляющие Мажилис Парламента РК, сотрудники госорганов и организаций, чья деятельность связана с кибербезопасностью, обсудили различные аспекты утечки персональных данных в финансовом секторе, цифровое регулирование банков, обновленные подходы регуляторов к проверкам, эффективные методы криптозащиты и аутентификации. Основным спикером на заседании выступила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева. По ее мнению, в Казахстане действует гибкое правовое поле для развития новых финансовых технологий. Есть так называемые «цифровые песочницы» при Национальном банке и в Международном финансовом центре «Астана», где компании могут тестировать инновационные решения в контролируемой среде. Если судить с точки зрения безопасности и ограничений, то в последнее время действительно наблюдаются тенденции ужесточения регулирования финтех-игроков в части защиты персональных данных, налоговых обязательств и прочего. В этой связи депутат отметила, что в ближайшее время ожидаются два ключевых шага: принятие закона о банковской деятельности и разработка Цифрового кодекса, который должен закрепить общие принципы защиты данных и регулирования цифровой среды. Как отметил заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Искандер Тажибеков, с начала года в финансовой сфере Казахстана официально зарегистрировано 43 случая утечки персональных данных. Растет уровень цифровизации, соответственно, увеличивается и число желающих незаконно заполучить закрытую финансовую информацию из баз данных. В свою очередь представитель Национального банка РК Данияр Мамбетов подчеркнул, что проблема состоит не только в уровне защиты организаций, но и в недостаточной осведомленности о рисках самих пользователей, чем и пользуются кибермошенники. На фоне постоянного роста угроз регулирование финтеха в стране ужесточается. Но, по мнению экспертов, подобные случаи могут приводить к ухудшению национального имиджа и снижению интереса со стороны иностранных инвесторов. В ходе заседания круглого стола своим видением затронутых проблем с участниками мероприятия поделились представители Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК, управления кибербезопасности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, подразделения KPMG по региону Кавказа и Центральной Азии, ряд других экспертов. Выступающими было отмечено, что цифровизация изменила финансовый рынок: банки и другие учреждения теперь работают как целые экосистемы, объединяя финансовые и нефинансовые услуги. Это ставит новые задачи перед регуляторами и требует современных решений в области защиты данных и информационной безопасности. Организатором мероприятия выступили Комитет по информационной безопасности Альянса Qaztech и Ассоциация разработчиков ИБ-решений. #Алматы #заседание #цифровизация #персональные данные