Кто в ответе за персональные данные граждан?

Цифровизация
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы в ходе заседания круглого стола на тему «Криптография и персональные данные: передовые прак­тики и развитие локальных решений» состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эксперты в области цифровизации и законотворчества, представляющие Мажилис Парламен­та РК, сотрудники гос­органов и организаций, чья дея­тельность связана с кибербезо­пасностью, обсудили различные аспекты утечки персональных данных в финансовом секторе, цифровое регулирование банков, обновленные подходы регуляторов к проверкам, эффективные методы криптозащиты и аутентификации.

Основным спикером на заседании выступила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева. По ее мнению, в Казахстане действует гибкое правовое поле для развития новых финансовых технологий. Есть так называемые «цифровые песочницы» при Национальном банке и в Международном финансовом центре «Астана», где компании могут тестировать инновационные решения в контролируемой среде.

Если судить с точки зрения безопасности и ограничений, то в последнее время действительно наблюдаются тенденции ужесточения регулирования финтех-игроков в части защиты персональных данных, налоговых обязательств и прочего. В этой связи депутат отметила, что в ближайшее время ожидаются два ключевых шага: принятие закона о банковской деятельности и разработка Цифрового кодекса, который должен закрепить общие принципы защиты данных и регулирования цифровой среды.

Как отметил заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Минис­терства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Искандер Тажибеков, с начала года в финансовой сфере Казахстана официально зарегистрировано 43 случая утечки персональных данных. Растет уровень цифровизации, соответственно, увеличивается и число желающих незаконно заполучить закрытую финансовую информацию из баз данных.

В свою очередь представитель Национального банка РК Данияр Мамбетов подчеркнул, что проблема состоит не только в уровне защиты организаций, но и в недостаточной осведомленности о рисках самих пользователей, чем и пользуются кибермошенники.

На фоне постоянного роста угроз регулирование финтеха в стране ужесточается. Но, по мнению экспертов, подобные случаи могут приводить к ухудшению национального имиджа и снижению интереса со стороны иностранных инвесторов.

В ходе заседания круглого стола своим видением затронутых проблем с участниками мероприятия поделились представители Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК, управления кибербезопасности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, подразделения KPMG по региону Кавказа и Центральной Азии, ряд других экспертов.

Выступающими было отмечено, что цифровизация изменила финансовый рынок: банки и другие учреждения теперь работают как целые экосистемы, объединяя финансовые и нефинансовые услуги. Это ставит новые задачи перед регуляторами и требует современных решений в области защиты данных и информационной безопасности.

Организатором мероприятия выступили Комитет по информационной безопасности Альянса Qaztech и Ассоциация разработчиков ИБ-решений.

#Алматы #заседание #цифровизация #персональные данные

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