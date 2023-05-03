Кундызбек Абдрасилов назначен замруководителя Аппарата Правительства РК

Абдрасилов Кундызбек Болатович назначен на должность заместителя руководителя Аппарата Правительства Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Кундызбек Абдрасилов родился 16 ноября 1982 года.

Окончил Университет «Аулие-ата» и Жамбылский гуманитарно-технический университет. Изучал информационные системы, финансы и право.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Налоговом комитете по Байзаковскому району Жамбылской области, где прошел путь от внештатного сотрудника до главного специалиста отдела налоговой регистрации.

Занимал различные должности в АО «Национальные информационные технологии», Агентстве РК по статистике, Министерстве национальной экономики. Возглавлял секретариат министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

В 2014-2018 годах трудился заместителем руководителя, руководителем Департамента по статистике города Астаны.

В разные годы был советником министра финансов, заместителя премьер-министра, премьер-министра РК.

До настоящего времени работал заведующим секретариатом премьер-министра РК.

Ранее занимавший данный пост Аскар Жакенов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.