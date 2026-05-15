В Астане несколько улиц закроют из-за ремонтных работ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане с 21:00 15 мая до 07:00 16 мая будет полностью перекрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Р. Кошкарбаева и С. Нурмагамбетова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Кроме того, с 15 по 17 мая на следующих участках будет проводиться средний ремонт, в связи с чем движение ограничат частично: участок проспекта Р. Кошкарбаева от проспекта Тауелсиздик до улицы Кордай; въезд на проспект Р. Кошкарбаева со стороны улицы Акжол до проспекта Ш. Кудайбердиулы.