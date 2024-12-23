Квартиры для многодетных в проблемном ЖК вернули в госсобственность в Астане

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По информации столичной прокуратуры, в результате изучения судебных актов прокуратурой был проведен анализ исполнения договоров о госзакупках, сообщает Kazpravda.kz

Как было установлено, с 2022 года застройщиком не исполнены договорные обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче на баланс уполномоченному органу 15 квартир, которые предназначены многодетным семьям. МЖК являлся проблемным.

«По акту прокурорского надзора 10 квартир переданы на баланс уполномоченного государственного органа для проведения конкурса и последующего предоставления их многодетным семьям, 5 квартир находятся на стадии передачи», – прокомментировали в надзорном органе.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, добавили в прокуратуре.