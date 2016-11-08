КВН празднует 55-летие

Фото с сайта pandaland.kz
Сегодня известной развлекательной передаче "Клуб веселых и находчивых" исполнилось 55 лет, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на tass.ru
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По популярности КВН занимает первое место среди российских юмористических телепрограмм – таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. За эти годы КВН вышел за рамки обычной развлекательной передачи, став целым миром для тех, у кого все в порядке с чувством юмора и кто не боится показать это на людях. Это стало своего рода целой индустрией и стартовой площадкой для начинающих юмористов телевизионного формата.
Первый выпуск КВН телезрители увидели по черно-белому телевидению в далеком 1961 году. Тогда в игре участвовали студенты Института иностранных языков и Московского инженерно-строительного института. Нынешний же КВН представляют десятки команд из российских городов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
"У нас в стране и на пространстве СНГ очень много талантливых, умных, полных азарта ребят. Весь этот комплекс присутствует в КВН, что и делает игру интересной. В чем секрет успеха объяснить человеческими словами сложно. Это просто надо на это смотреть и радоваться", – говорит о своем детище многолетний ведущий программы Александр Масляков.
По информации исследовательской компании TNS Russia, доля аудитории КВН в этом году составила почти 15% россиян в возрасте 14-59 лет.