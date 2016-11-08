КВН празднует 55-летие

Культура
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта pandaland.kz
Сегодня известной развлекательной передаче "Клуб веселых и находчивых" исполнилось 55 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru.

По популярности КВН занимает первое место среди российских юмористических телепрограмм – таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. За эти годы КВН вышел за рамки обычной развлекательной передачи, став целым миром для тех, у кого все в порядке с чувством юмора и кто не боится показать это на людях. Это стало своего рода целой индустрией и стартовой площадкой для начинающих юмористов телевизионного формата.

Первый выпуск КВН телезрители увидели по черно-белому телевидению в далеком 1961 году. Тогда в игре участвовали студенты Института иностранных языков и Московского инженерно-строительного института. Нынешний же КВН представляют десятки команд из российских городов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

"У нас в стране и на пространстве СНГ очень много талантливых, умных, полных азарта ребят. Весь этот комплекс присутствует в КВН, что и делает игру интересной. В чем секрет успеха объяснить человеческими словами сложно. Это просто надо на это смотреть и радоваться", – говорит о своем детище многолетний ведущий программы Александр Масляков.

По информации исследовательской компании TNS Russia, доля аудитории КВН в этом году составила почти 15% россиян в возрасте 14-59 лет.

Популярное

Все
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Наследие Мангистау на земле Сыра
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
В финале встретятся Испания и Аргентина
Приаралье: память о больших переменах
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
Откуда берут начало гостеприимство и отзывчивость
Язык, который помогает спасать жизни
Как полгектара земли превратились в прибыльный бизнес
Птицы не знают границ. Наука тоже…
Кумыс лился рекой
Лекарство от скуки
Мост, соединяющий людей, культуры и судьбы
Метод аль-Фараби в мировой науке и политике
От шолпы до афрокос
Включайся, интересуйся, запоминай, говори
Более половины экономики Центральной Азии формируется в Казахстане
На Алаколе безопасно и комфортно
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
В гармонии с миром
Токаев произвел ряд назначений
Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни – результаты соцопроса
Работать на опережение
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы

Читайте также

В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные …
Казахстан расширяет сотрудничество с Южной Кореей в сфере к…
Приаралье: память о больших переменах
На волне творческих побед

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]