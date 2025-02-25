Кыргызской делегации представили достижения Казахстана в космической отрасли и цифровизации

Международное сотрудничество,Цифровизация,Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Состоялся обмен опытом по использованию искусственного интеллекта для повышения прозрачности госуправления

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов и председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев посетили Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары» и офис Цифрового Правительства РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На территории Национального космического центра казахстанской стороной представлены разработки отечественных ученых в области дистанционного зондирования Земли и космического мониторинга. Продемонстрированы возможности применения данных технологий для управления природными ресурсами, контроля за состоянием агрокультур, реагирования на чрезвычайные ситуации и выявления несанкционированных свалок.

В Цифровом офисе кыргызской делегации презентованы инициативы, направленные на повышение эффективности государственных услуг и внедрение передовых цифровых решений. Так, проект «Социальный кошелек» позволяет получать адресную государственную поддержку отдельным категориям граждан в проактивном формате. Сведения об уровне социального благополучия населения аккумулируются в информационной системе «Цифровая карта семьи». Аналитика проводится на региональном уровне, что позволяет формировать конкретные рекомендации для каждой области. На сегодня в системе оцифровано свыше 6 млн казахстанских семей, анализ благосостояния которых проводится на основе более 100 показателей.

Состоялся обмен опытом по использованию искусственного интеллекта для повышения прозрачности госуправления. Представлены Единая платформа приема, обработки и анализа обращений от граждан и бизнеса eOtinish, нотариальная информационная система eNotary, а также Национальная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет разработчикам и государственным органам интегрировать ИИ-решения в ключевые сферы.

Отмечен опыт реализации инновационных инициатив, которые способствуют автоматизации процессов и повышению эффективности государственного администрирования. В настоящее время количество пользователей мобильного приложения электронного правительства eGov достигает 10 млн. Через сервис гражданам доступны порядка 1 тыс. услуг, оказано –  72 млн.

#делегация #цифровизация #Кыргызстан #технологии #космос

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