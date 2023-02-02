Кыргызстану продлили сроки оснащения пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: advantour.com

Как отмечается в заключении к документу, законом предусматривается ратификация Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза в части продления сроков выполнения обязательств по обустройству и материально-техническому оснащению пунктов пропуска.

Законом предлагается продлить до 96 месяцев срок выполнения обязательств Кыргызстаном по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на таможенной границе Евразийского экономического союза.

Ожидается, что продление сроков выполнения обязательств по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска на государственной границе КР позволит обеспечить соответствие требованиям, регулирующим таможенные правоотношения международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

 

 

#Сенат #таможня #ЕАЭС #закон #граница #Парламент #Кыргызстан

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