В Астане прошло итоговое заседание конкурсной комиссии по присуждению Государственной молодежной премии «Дарын». В работе комиссии приняла участие министр культуры и информации РК Аида Балаева.

фото МКИ РК

В 2025 году на соискание премии было представлено более 300 кандидатур. На рассмотрение комиссии были вынесены 294 заявки, в том числе 64 соис­кателя в номинации «Наука», 19 – «Дизайн и изобразительное искусство», 27 – «Спорт», 41 – «Театр и кино», 13 – «Эстрада», 16 – «Журналистика», 41 – «Народное творчество», 31 – «Общественная деятельность», 15 – «Литература», 27 – «Классическая музыка».

В состав комиссии, определявшей лауреатов, вошли 37 человек – это видные казахстанские политики, гражданские активис­ты, деятели культуры, искусства, медиа и спорта. Аида Балаева поблагодарила членов комиссии за проделанную работу и выразила уверенность, что они сделали правильный и справедливый выбор.

По информации МКИ, торжественная церемония, на которой лауреатам Государственной молодежной премии «Дарын» будут вручены дипломы, нагрудные знаки и денежные премии, состоится 25 ноября.

Премия «Дарын» учреждена в 1992 году в целях поддержки талантливой молодежи. Она присуждается за плодотворную научную, творческую деятельность и спортивные достижения. В разные годы ее обладателями стали более 320 молодых казахстанцев.