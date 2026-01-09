Большой каток

Разноцветные круглые камушки, зеленые водоросли, тысячи жемчужин-пузырьков в толще льда… Идешь по замерзшему озеру, и дух захватывает от нереальной красоты. Сибины, как коротко называют цепь горных водоемов в Уланском районе, являются идеальным местом для туризма хоть зимой, хоть летом. Садырколь, Торткара, Шалкар, Коржинколь, Караколь представляют собой чаши, окруженные гранитными скалами и заполненные чистой речной водой. С приходом холодов ветер сдувает с глади снег, и озера превращаются в огромные катки. Полуметровый лед настолько прозрачный, что кажется, будто под ногами пустота.

С 2025 года на Шалкаре для отдыхающих создали цивилизованные условия: открыли прокат коньков, лыж, установили юрты, предложили бутерброды, чай, катание на конях.

– Изумительное место, космос! – делится эмоциями житель Усть-Каменогорска Багдат Тлегенов. – Всего 70 километров от города – и ты на чистом воздухе, кругом такая красота. Я давно приезжаю сюда кататься. Раньше здесь было мало отдыхающих, а сейчас каждые выходные сотни человек на коньках. Идет развитие зимнего туризма. Большое удовольствие прокатиться по этому бескрайнему катку.

– Полное ощущение, что ты на Байкале, – высказала впечатления жительница города Светлана Наумова. – Прозрачный лед, скорость, движение, холод, свобода – именно за этим мы едем на Сибины. Катишься по зеркальной глади, а вокруг горы, от вида которых перехватывает дыхание.

– Говорят, ветер здесь всегда, но если ты можешь стоять на ногах, значит, он еще не такой сильный, – с юмором замечает Бауыржан Хамитов. – Лед отличный, крепкий, а шапки лучше привязывать, чтобы потом не искать их на другом берегу.

Для жителей соседнего села Бозанбай озера – отличная возможность для предпринимательства. Многодетная семья Маркса и Шакерман Нажитбан, например, знакомит гостей с традициями зимней охоты с ловчими птицами, национальной кухней, изготавливает теплые юрты. Знаменитая беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы занимается организацией этнотуров для иностранцев.

– Пять наших озер – настоя­щая жемчужина Восточного Казахстана, – подчеркивает ­Айшолпан. – Они являются привлекательными для туристов круглый год. Мы развиваем этнотуризм – показываем традиции казахского народа, возим гостей на охоту с беркутами. Наши озера прекрас­ны и летом, и зимой.

Легенды и быль

В краеведческих материалах по истории Восточного Казахстана есть легенда о Сибинах, отражающая климатические и ландшафт­ные особенности места. В предании говорится о небольшом ауле на речке Сибинке, где жили пять сестер: Шалкар, Торткара, Садыр, Коржын и Кара. Они считались первыми красавицами, рукодельницами, умницами. Однажды в аул прибыл хан в сопровождении батыров. Жители устроили гостям той, всех воинов очаровала красота сестер. И только одна местная девушка, с детства соперничавшая с Шалкар, воспылала ненавистью. В безудержной ярости она обер­нулась смерчем. Ветер свистел так, что закладывало уши, небо заволокло черными тучами, песок стеной поднялся до неба и стал засыпать аул. Потом началась гроза, и молнии раз за разом били по юртам... Когда все стихло, от аула не осталось и следа, но возникли пять озер, поражавшие своей красотой и чистотой. А вокруг, словно защита, поднялись гранитные скалы.

Туристической фишкой Сибинских озер являются развалины Аблайкита – буддийского храма XVII века. И его история – уже совсем не выдумка. В областном историко-краеведческом музее сохранились сведения о бухарцах, которых при тайши Аблае специально переселили на земли современного Уланского райо­на для возделывания полей и снабжения монастыря зерном и овощами. Храм был построен в 1654 году на возвышенности над озерами. В центре сооружения стояла золотая статуя Будды, имелась богатейшая библиотека, где ламы записывали свои наблюдения, философские мысли.

К сожалению, финал буддийского монастыря оказался трагичным. В результате клановой междоусобицы Аблайкит был захвачен, монахи не то убиты, не то изгнаны. А библиотека и имущество брошены на произвол судьбы. В XVIII веке исследователь Герхард Фридрих Миллер оставил запись, что нашел в Аблайките свитки в таком количестве, что не увезти и на десяти лошадях.

– Огромное количество манус­криптов на тибетском языке, рисунки, зарисовки были отправлены в Петербург, а оттуда – в Париж, – рассказывает знаток истории Уланского района ­Айгерим Абеджанова. – Именно благодаря этим рукописям в России и Европе узнали про тибетский буддизм. Документы стали научной сенсацией, о них писали в газетах. После этого на Тибет стали обращать внимание, возникло целое научное направление – тибетология.

Сегодняшний Аблайкит – это нагромождения камней, когда-то служивших укреплениями. В 2016 году под руководством известного археолога Карла ­Байпакова здесь взялись за исследования. Были уточнены размеры крепостной стены, определены портальная часть въездных ворот и механизмы крепления башенных ворот, обнаружены основания колонн на каменном полу храма. Археологи раскопали фрагменты плиток и кирпичей, украшенных растительным орнаментом и покрытых цветной глазурью. Среди находок были обнаружены гвозди, черепки, металлические предметы...

Карл Байпаков называл Аблайкит незаурядным. Аналогов этому культовому строению нет ни в Китае, ни в Монголии, ни в Калмыкии. По сообщениям путешественника XVII века Федора Байкова, храм имел стены толщиной в три с половиной локтя, то есть примерно 1,5 метра! На сегодня остатки старинной крепости – изюминка, притягивающая туристов со всего Казахстана и из-за рубежа.

В целом Сибины сами по себе это суперпознавательный интерес­нейший объект. Общая площадь гранитного массива – 280 кв. км, в северной части встречаются петроглифы с изображениями жилищ и животных, в юго-западной – месторождения редких минералов, например красного граната, рубеллита, черного турмалина и горного хрусталя. С вершин гор Байга, Медведка, Коктау открываются великолепные виды, в том числе на чаши пяти озер. Зимой, к слову, водоемы, как и Бухтарминское водохранилище, служат магнитом для любителей подледного лова.