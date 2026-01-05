Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop.



В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, пять автомашин, а также построен семейный ресторан.

«С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу», – сообщили в АФМ.

Там же добавили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.