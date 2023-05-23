Легализация автоконструкторов: опубликованы номера колл-центров по регионам

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало номера колл-центров, где можно получить информацию о легализации автомобилей-конструкторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане продолжается легализация иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года. Кроме того, с 22 мая текущего года началась регистрация машин, ввезенных под видом запчастей.

Для регистрации владельцам необходимо предоставить:

1) заявление;

2) акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

3) диагностическую карту технического осмотра.

Ставка сбора за первичную регистрацию таких авто составит 200 тысяч тенге. Они должны эксплуатироваться внутри нашей страны и без возможности отчуждения на иное лицо. Подача заявок на легализацию возможна через мобильные приложения банков.

По указанным номерам колл-центров можно получить дополнительную информацию о легализации:

Астана: 8-7172-53-22-30, 8-775-906-53-16;

Алматы: 8-747-733-10-20, 8-7272-76-27-57;

Шымкент: 8-700-658-03-87, 8-7252-53-71-06;

Акмолинская область: 8-7162-29-98-48, 8-7162-29-98-13;

Актюбинская область: 8-7132-46-24-40, 8-7132-46-24-41;

Алматинская область: 8-702-149-57-20;

Атырауская область: 8-7122-98-23-15;

Восточно-Казахстанская область: 8-707-914-14-38, 8-7232-23-41-59;

Западно-Казахстанская область: 8-705-124-65-47, 8-7112-92-17-17;

Жамбылская область: 8-7262-99-76-46;

Карагандинская область: 8-702-236-84-10;

Костанайская область: 8-747-847-38-42, 8-7142-52-69-63;

Кызылординская область: 8-705-102-68-41, 8-7242-21-20-93;

Мангистауская область: 8-7292-47-45-69, 8-701-777-43-62, 8-701-555-83-80;

Абайская область: 8-702-761-48-66;

Жетысуская область: 8-7282-60-75-13, 8-705-733-76-16;

Улытауская область: 8-705-303-51-27;

Павлодарская область: 8-7182-37-77-35;

Северо-Казахстанская область: 8-7152-32-00-19, 8-7152-32-00-22;

Туркестанская область: 8-708-157-42-01, 8-7253-35-86-37.