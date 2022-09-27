Фото: Kazpravda.kz
Транспорт
Легализуют ли праворульные авто в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов рассказал на брифинге в СЦК о ходе продвижения вопроса легализации в Казахстане праворульных автомобилей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ахметжанов напомнил, что с 2007 года в стране действует законодательный запрет на регистрацию праворульных авто.

«Вопрос легализации праворульных автомобилей сейчас обсуждается. В рамках поручений главы государства будет принято решение, оно будет рассматриваться. Сейчас примерно в Казахстане, по нашим сведениям, около 19 тысяч единиц такого вида автотранспорта», - сказал он.

Глава МВД также рассказал, как будет проходить легализация иностранных авто. По его словам, эта норма может коснуться чуть более 300 тысяч иностранных автомобилей, которые были ввезены из стран Евразийского экономического союза – России, Армении, Кыргызстана и Беларуси.

«На первом этапе планируется внесение необходимых поправок в законодательство для проведения легализации. Уже сейчас можно сказать, что ставки сбора за первичную регистрацию составят 200-250 тысяч тенге. Сбор за утилизацию при легализации автомобилей взиматься не будет. Необходимые изменения вносятся в Налоговый и Экологический кодексы министерствами финансов и экологии. После этого будет разработано и утверждено постановление правительства, в котором будут отражены конкретные условия проведения легализации, компетенции каждого госоргана, а также сроки проведения легализации», - пояснил министр.

На втором этапе предусматривается проведение легализации после принятия всех необходимых правовых актов.

«Процедура легализации будет максимально упрощена. Заявку на легализацию можно будет подать дистанционно через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если автомобиль успешно пройдет проверку, его владелец может прийти в спецЦОН и сдать документы на регистрацию», - отметил глава МВД.

В то же время, указал министр, машины с перебитыми номерами, не прошедшие таможенную очистку или ввезенные после 1-го сентября, регистрироваться не будут.

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