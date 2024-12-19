«Легенда о Ер-Тостике»: спектакль по мотивам казахской сказки представили в Астане

Фото: пресс-служба театра

Спектакль по мотивам знаменитой казахской народной сказки представили в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького, сообщает Kazpravda.kz

Новая постановка «Легенда о Ер-Тостике», рассказывающая о приключениях юного батыра, пришлась по душе как юным зрителям, так и их родителям. В основу постановки положена знакомая многим с детства сказка «Ер Тостик», которая является одной из самых значимых в казахском фольклоре.

Храбрый юноша по имени Ер-Тостик отправляется в необычное путешествие, чтобы найти своих братьев, и на своем пути встречает добрых друзей и опасных врагов. Ему предстоит проявить отвагу и ум, чтобы одержать победу.

«Легенда о Ер-Тостике» – авторская интерпретация известной казахской народной сказки, где главный герой – Ер-Тостик, борется с темными силами, стремящимися установить свое царство на всей земле. Дракон Айдахар и его сподвижница – коварная Мыстан, строят козни против Ер-Тостика, однако верные друзья отважного молодого батыра – Вода, Огонь и Ветер помогают ему в лишениях и в финальной схватке все вместе одолевают врагов добра. Черный повелитель царства зла Айдахар и коварная и хитрая ведьма Мыстан хотят погубить юного батыра Ер-Тостика. Ведь только он, согласно предсказаниям, может разрушить все их планы. Но если сердце полно смелости и добрых помыслов, а верные друзья готовы всегда прийти на помощь, то врагам остается только бежать без оглядки», – расказали в пресс-службе театра.

Сказка погружает юных зрителей в атмосферу волшебства, учит быть верным дружбе, любить родину, проявлять доброту и человечность, а также в ней объединяются национальные ценности и актуальные посылы. Не случайно, один из персонажей зачитывает рэп для ребят, приковывая всеобщее внимание.

Автор инсценировки, режиссер, заслуженный артист Казахстана Бекпулат Парманов и режиссер по пластике, хореограф Роза Бельгибаева в новой постановке сделали акцент на музыкально-пластической форме.

Постановщики отошли от классического сюжета, но сохранили основную идею произведения, заключающуюся в вечной борьбе добра и зла. В новой постановке был задействован молодой актерский состав.