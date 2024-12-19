«Легенда о Ер-Тостике»: спектакль по мотивам казахской сказки представили в Астане

Афиша
95
Дана Аменова
корреспондент

В старейшем столичном театре погрузили юных зрителей в атмосферу волшебства.

Фото: пресс-служба театра

Спектакль по мотивам знаменитой казахской народной сказки представили в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького, сообщает Kazpravda.kz

Новая постановка «Легенда о Ер-Тостике», рассказывающая о приключениях юного батыра, пришлась по душе как юным зрителям, так и их родителям. В основу постановки положена знакомая многим с детства сказка «Ер Тостик», которая является одной из самых значимых в казахском фольклоре.

Храбрый юноша по имени Ер-Тостик отправляется в необычное путешествие, чтобы найти своих братьев, и на своем пути встречает добрых друзей и опасных врагов. Ему предстоит проявить отвагу и ум, чтобы одержать победу.

«Легенда о Ер-Тостике» – авторская интерпретация известной казахской народной сказки, где главный герой – Ер-Тостик, борется с темными силами, стремящимися установить свое царство на всей земле. Дракон Айдахар и его сподвижница – коварная Мыстан, строят козни против Ер-Тостика, однако верные друзья отважного молодого батыра – Вода, Огонь и Ветер помогают ему в лишениях и в финальной схватке все вместе одолевают врагов добра. Черный повелитель царства зла Айдахар и коварная и хитрая ведьма Мыстан хотят погубить юного батыра Ер-Тостика. Ведь только он, согласно предсказаниям, может разрушить все их планы. Но если сердце полно смелости и добрых помыслов, а верные друзья готовы всегда прийти на помощь, то врагам остается только бежать без оглядки», – расказали в пресс-службе театра.

Сказка погружает юных зрителей в атмосферу волшебства, учит быть верным дружбе, любить родину, проявлять доброту и человечность, а также в ней объединяются национальные ценности и актуальные посылы. Не случайно, один из персонажей зачитывает рэп для ребят, приковывая всеобщее внимание.

Автор инсценировки, режиссер, заслуженный артист Казахстана Бекпулат Парманов и режиссер по пластике, хореограф Роза Бельгибаева в новой постановке сделали акцент на музыкально-пластической форме.

Постановщики отошли от классического сюжета, но сохранили основную идею произведения, заключающуюся в вечной борьбе добра и зла. В новой постановке был задействован молодой актерский состав.

«Эта популярная национальная сказка учит детей любить свою родную землю. В ней заложена мысль о том, что добро всегда возвращается к тому, кто помогает другим, добро всегда побеждает зло. Главный герой Ер-Тостик со своими друзьями всегда готовы выйти на защиту Родины. Режиссер поставил задачу показать его смелым батыром, но и в то же время простым парнем. Мне особенно нравится сцена сражения с Айдахаром. Чтобы избежать жестокости, мы решили в качестве бутафорского оружия использовать камчу и деревянную палку. Также здесь требовалось следить за пластическим рисунком и правильно доносить эмоции персонажа. Мне уже доводилось играть в сказках «Снежная королева», «Щелкунчик», «Коза-дереза», тогда было радостно видеть счастливые лица школьников. Думаю, театр преподносит юным зрителям важные жизненные уроки», – заключил актер Диас Кожантаев.

#театр #сказка #премьера #легенда #Ер-Тостик

Популярное

Все
Пенсионная система Казахстана: становление и развитие
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Объединить усилия власти, бизнеса и общества
Условия под стать названию
«Барыс» набрал очки в Москве
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
Креативно на казахском
Профилактика доказывает эффективность
Новые скрепы духовной столицы
Государственный деятель эпохи перемен
Инструменты роста
Все это следует шить!
Пресекли незаконную охоту на пернатых
Учредители детсада осуждены за содержание «мертвых душ»
В компании с Оффенбахом
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Региональный офис Euronews открылся в Астане
Закон Республики Казахстан
Бюджет Алматы «держит» бизнес
Закон Республики Казахстан
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
Мост для межэтнического общения
Как защититься от харассмента?
Когда цифры говорят сами за себя...
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
И дольше века газетный день
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Президент сменил посла Казахстана в Японии
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Производство шоколада может прекратиться
Лица старого Уральска

Читайте также

Зима на Майорке: балет «Декабрьский дождь» показали в Астане
В столице состоится концерт ансамбля «Астана сазы»
Герои повести Чингиза Айтматова ожили на сцене театра «Жаст…
Дружба на грани любви: спектакль «Танакоз» показали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]