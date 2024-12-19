«Легенда о Ер-Тостике»: спектакль по мотивам казахской сказки представили в Астане

В старейшем столичном театре погрузили юных зрителей в атмосферу волшебства.
Спектакль по мотивам знаменитой казахской народной сказки представили в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького, сообщает Kazpravda.kz
Новая постановка «Легенда о Ер-Тостике», рассказывающая о приключениях юного батыра, пришлась по душе как юным зрителям, так и их родителям. В основу постановки положена знакомая многим с детства сказка «Ер Тостик», которая является одной из самых значимых в казахском фольклоре.
Храбрый юноша по имени Ер-Тостик отправляется в необычное путешествие, чтобы найти своих братьев, и на своем пути встречает добрых друзей и опасных врагов. Ему предстоит проявить отвагу и ум, чтобы одержать победу.
«Легенда о Ер-Тостике» – авторская интерпретация известной казахской народной сказки, где главный герой – Ер-Тостик, борется с темными силами, стремящимися установить свое царство на всей земле. Дракон Айдахар и его сподвижница – коварная Мыстан, строят козни против Ер-Тостика, однако верные друзья отважного молодого батыра – Вода, Огонь и Ветер помогают ему в лишениях и в финальной схватке все вместе одолевают врагов добра. Черный повелитель царства зла Айдахар и коварная и хитрая ведьма Мыстан хотят погубить юного батыра Ер-Тостика. Ведь только он, согласно предсказаниям, может разрушить все их планы. Но если сердце полно смелости и добрых помыслов, а верные друзья готовы всегда прийти на помощь, то врагам остается только бежать без оглядки», – расказали в пресс-службе театра.
Сказка погружает юных зрителей в атмосферу волшебства, учит быть верным дружбе, любить родину, проявлять доброту и человечность, а также в ней объединяются национальные ценности и актуальные посылы. Не случайно, один из персонажей зачитывает рэп для ребят, приковывая всеобщее внимание.
Автор инсценировки, режиссер, заслуженный артист Казахстана Бекпулат Парманов и режиссер по пластике, хореограф Роза Бельгибаева в новой постановке сделали акцент на музыкально-пластической форме.
Постановщики отошли от классического сюжета, но сохранили основную идею произведения, заключающуюся в вечной борьбе добра и зла. В новой постановке был задействован молодой актерский состав.
«Эта популярная национальная сказка учит детей любить свою родную землю. В ней заложена мысль о том, что добро всегда возвращается к тому, кто помогает другим, добро всегда побеждает зло. Главный герой Ер-Тостик со своими друзьями всегда готовы выйти на защиту Родины. Режиссер поставил задачу показать его смелым батыром, но и в то же время простым парнем. Мне особенно нравится сцена сражения с Айдахаром. Чтобы избежать жестокости, мы решили в качестве бутафорского оружия использовать камчу и деревянную палку. Также здесь требовалось следить за пластическим рисунком и правильно доносить эмоции персонажа. Мне уже доводилось играть в сказках «Снежная королева», «Щелкунчик», «Коза-дереза», тогда было радостно видеть счастливые лица школьников. Думаю, театр преподносит юным зрителям важные жизненные уроки», – заключил актер Диас Кожантаев.